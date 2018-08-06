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6 августа 2018, 14:26



В канун Дня коренных малочисленных народов мира в Норильске на базе отдыха «Оль-Гуль» открылся детский этнический лагерь.

На празднике открытия лагеря для гостей подготовили концерт из песен и стихов о любви к Таймыру. На территории базы отдыха «Оль-Гуль» заранее выбрали место, где установили гостеприимный теплый чум. В лагерь пригласили около 20 ребят от 10 до 15 лет из семей коренных малочисленных народов Таймыра, которые живут в городе. Планировалось, что приезжающие на место юные участники проекта с 4 по 12 августа в течение нескольких дневных часов на мастер-классах по прикладному искусству и приготовлению национальных блюд, игровых занятиях по национальным видам спорта познакомятся с культурой и бытом своих тундровых предков. В прошедшие выходные дети встретились со старейшиной Галиной Егоровной Сыроед, которая живет в Талнахе. Она рассказала о своем детстве в тундре, укладе жизни своих предков долган, спела старинные песни. Для ребят провели также мастер-класс по разделыванию рыбы и птицы, приготовлению ухи. Мастерица Ирина Михайлова представила свои искусные работы из меха оленя. В этнолагерь, на национальное подворье, с большим интересом заглянуло и немало норильчан, отдыхавших в районе турбазы. К сожалению, непогода и неблагоприятный прогноз на наступившую неделю не позволили продолжить работу этнолагеря по намеченному плану. Родители стали беспокоиться за здоровье детей, а также сочли опасной ситуацию, связанную с появлением медведей в окрестностях Норильска. По материалам мастер-классов, фольклорных и игровых часов, подготовленных для работы этнолагеря, планируется выпустить буклет для проведения занятий в школах Норильска.

Просмотров:216 Так реализуется пилотный проект «Преемственность поколений», отмеченный в городском конкурсе социальных проектов среди национально-культурных объединений. Идея проекта принадлежит местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера»».На празднике открытия лагеря для гостей подготовили концерт из песен и стихов о любви к Таймыру. На территории базы отдыха «Оль-Гуль» заранее выбрали место, где установили гостеприимный теплый чум. В лагерь пригласили около 20 ребят от 10 до 15 лет из семей коренных малочисленных народов Таймыра, которые живут в городе. Планировалось, что приезжающие на место юные участники проекта с 4 по 12 августа в течение нескольких дневных часов на мастер-классах по прикладному искусству и приготовлению национальных блюд, игровых занятиях по национальным видам спорта познакомятся с культурой и бытом своих тундровых предков.прошедшие выходные дети встретились со старейшиной Галиной Егоровной Сыроед, которая живет в Талнахе. Она рассказала о своем детстве в тундре, укладе жизни своих предков долган, спела старинные песни. Для ребят провели также мастер-класс по разделыванию рыбы и птицы, приготовлению ухи. Мастерица Ирина Михайлова представила свои искусные работы из меха оленя. В этнолагерь, на национальное подворье, с большим интересом заглянуло и немало норильчан, отдыхавших в районе турбазы.К сожалению, непогода и неблагоприятный прогноз на наступившую неделю не позволили продолжить работу этнолагеря по намеченному плану. Родители стали беспокоиться за здоровье детей, а также сочли опасной ситуацию, связанную с появлением медведей в окрестностях Норильска. По материалам мастер-классов, фольклорных и игровых часов, подготовленных для работы этнолагеря, планируется выпустить буклет для проведения занятий в школах Норильска.