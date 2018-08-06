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6 августа 2018, 14:31



В талнахской библиотеке отпраздновали день рождения полярного жирафа.



Просмотров:276 Жираф - герой стихотворения «По белому снегу...» известного норильского детского поэта Эдуарда Нонина. Кроме того, полуостров Таймыр, особенно Дудинка, ассоциируется с портовыми кранами, очень напоминающими жирафов. Придуманный герой появился в прошлом году. Пятиметровую фигуру установили во дворе Талнахской городской библиотеки. Таким образом, в городе шахтеров появился не только новый арт-объект, но и новый герой и новый праздник. Теперь каждое первое воскресенье августа в Талнахе отмечают день полярного жирафа.