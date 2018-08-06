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6 августа 2018, 15:08



За губернаторское кресло, кроме Александра Усса, поборются Егор Бондаренко и Александр Лымпио.

Напомним, 30 июля состоялось заседание избиркома, на котором было принято решение не регистрировать перечисленных кандидатов: у Лымпио и Бондаренко неверно были оформлены некоторые документы, а у Серебрякова часть их вообще отсутствовала. Кандидатам дали срок до первого августа, чтобы исправить ситуацию. На итоговом заседании избирком зарегистрировал Александра Лымпио и Егора Бондаренко в качестве кандидатов в губернаторы, а Ивана Серебрякова с регистрации сняли.

Просмотров:240 В пятницу поздно вечером краевая избирательная комиссия приняла окончательное решение об участии в губернаторских выборах Егора Бондаренко, Александра Лымпио и Ивана Серебрякова, сообщает Федералпресс.Напомним, 30 июля состоялось заседание избиркома, на котором было принято решение не регистрировать перечисленных кандидатов: у Лымпио и Бондаренко неверно были оформлены некоторые документы, а у Серебрякова часть их вообще отсутствовала. Кандидатам дали срок до первого августа, чтобы исправить ситуацию.На итоговом заседании избирком зарегистрировал Александра Лымпио и Егора Бондаренко в качестве кандидатов в губернаторы, а Ивана Серебрякова с регистрации сняли.