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6 августа 2018, 16:08



Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. В лидеры выбился «Туран».

К удивлению многих в единоличные лидеры чемпионата выбился «Туран» - у него уже 27 очков. Вторую строчку турнирной таблицы делят между собой «Строитель» и набравший ход «Юлдыз» - у них по 22 очка. Немногим от них отстает «ДинРем», объединенная команда «Динамо» и «Ремонтника», в активе которого 21 очко. «Океан» и «Алания», которых принято считать одними из наиболее явных претендентов на чемпионство, пока что на пятом и шестом месте, в их активах 20 и 19 очков соответственно. Примечательно, что в минувшие выходные свои первые очки в этом сезоне набрали «Шахтер» и «Мотор», сыгравшие друг с другом вничью. В подвале турнирной таблицы по-прежнему остается «Мотор», уступивший во всех играх.

Просмотров:218 В девятом туре чемпионата «Механик» уступил «Металлисту Сибири» - 0:2, «Океан» не смог одолеть «Юлдыз» - 3:3, «Обогатитель» был крупно бит «Строителем» - 1:7, «ДинРем» разгромил «Мотор» - 6:0, а «Алания» - "Масаллы» - 5:1. «Химик» и «Шахтер» поделили очки – 2:2, в то время как СКГМИ уверенно взял вверх над «Транспортником» - 3:0. Кроме того, на выходных также прошли две встречи десятого тура: «Шахтер» закономерно уступил «Турану» - 0:8, а «Обогатитель» ничего не смог поделать с «Юлдыз» - 0:4.К удивлению многих в единоличные лидеры чемпионата выбился «Туран» - у него уже 27 очков. Вторую строчку турнирной таблицы делят между собой «Строитель» и набравший ход «Юлдыз» - у них по 22 очка. Немногим от них отстает «ДинРем», объединенная команда «Динамо» и «Ремонтника», в активе которого 21 очко. «Океан» и «Алания», которых принято считать одними из наиболее явных претендентов на чемпионство, пока что на пятом и шестом месте, в их активах 20 и 19 очков соответственно.Примечательно, что в минувшие выходные свои первые очки в этом сезоне набрали «Шахтер» и «Мотор», сыгравшие друг с другом вничью. В подвале турнирной таблицы по-прежнему остается «Мотор», уступивший во всех играх.