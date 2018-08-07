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7 августа 2018, 11:21



11 августа Норильск вместе со всей Россией отметит профессиональный праздник спортсменов – Всероссийский день физкультурника.

11 августа 2018 года на стадионе «Заполярник» праздник откроет торжественный парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных сооружений города Норильска, ДЮСШ, спортивных федераций, Центра тестирования ВФСК ГТО, работники отрасли физической культуры и спорта ЗФ «Норникеля». Начало в 12.00. В ходе торжественного мероприятия состоится церемония награждения. Награды получат лучшие спортсмены и работники физической культуры и спорта. В рамках праздника состоятся спортивные состязания, в которых примут участие более 200 человек из различных учреждений города. В программе соревнований: - «Полоса препятствий» – начало в 12.20; - городской турнир по стритболу – начало в 12.00; - соревнования по бочче – начало в 12.00; - футбол – начало в 15.00; - мини-футбол – начало в 12.00; - шахматы – начало в 12.00; - городской блицтурнир по шашкам – начало в 12.00; - пожарное функциональное многоборье – начало в 14.00; - работа интерактивных площадок – начало с 12.30. А для самых маленьких участников праздника и их родителей будет организована площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Просмотров:137 Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу августа. Первый День физкультурника прошел в нашей стране 18 июля 1939 года. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. Сегодня День физкультурника – это праздник тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и простых любителей физкультуры.11 августа 2018 года на стадионе «Заполярник» праздник откроет торжественный парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных сооружений города Норильска, ДЮСШ, спортивных федераций, Центра тестирования ВФСК ГТО, работники отрасли физической культуры и спорта ЗФ «Норникеля». Начало в 12.00.В ходе торжественного мероприятия состоится церемония награждения. Награды получат лучшие спортсмены и работники физической культуры и спорта.В рамках праздника состоятся спортивные состязания, в которых примут участие более 200 человек из различных учреждений города. В программе соревнований:- «Полоса препятствий» – начало в 12.20;- городской турнир по стритболу – начало в 12.00;- соревнования по бочче – начало в 12.00;- футбол – начало в 15.00;- мини-футбол – начало в 12.00;- шахматы – начало в 12.00;- городской блицтурнир по шашкам – начало в 12.00;- пожарное функциональное многоборье – начало в 14.00;- работа интерактивных площадок – начало с 12.30.А для самых маленьких участников праздника и их родителей будет организована площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).