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7 августа 2018, 11:49



В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшим за руль в состоянии опьянения.

Дознаватели возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Как и в предыдущем случае, автовладельца полицейские задержали за рулем в нетрезвом виде. Дело направлено в Норильский городской суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Норильские полицейские обращаются к автовладельцам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения. Санкция статьи 264 прим. 1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Просмотров:109 Фигурантом уголовного дела стал 46-летний местный житель Норильска. В ночное время на одной из улиц города инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота» и предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки документов было установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к ответственности за аналогичное административное правонарушение.Дознаватели возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Как и в предыдущем случае, автовладельца полицейские задержали за рулем в нетрезвом виде.Дело направлено в Норильский городской суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Норильские полицейские обращаются к автовладельцам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения. Санкция статьи 264 прим. 1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.