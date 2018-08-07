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7 августа 2018, 11:51



МФК «Норильский никель», проводящий предсезонные сборы, проведет товарищеские матчи с белорусскими клубами.

Отметим, что «Норникель» завершил сборы в Нижнем Новгороде. По сообщениям пресс-службы заполярного клуба, сейчас никельщики находятся в Москве и тренируются на площадке УСА «Аквариум». В ближайшее время команда вылетит в Беларусь. Также напомним, что с 20 по 24 августа подопечные Александра Соколова примут участие в розыгрыше Кубка Урала. Помимо норильчан на предсезонный турнир приглашены прошлогодний чемпион Суперлиги «Газпром-Югра» (Югорск), «Ухта» и екатеринбургские «Синара» и ЗиК. Игры пройдут в Екатеринбурге. Суперлига же стартует 2 сентября: в первом туре «Норникель» отправится в гости к дебютанту лиги самарскому «Динамо». Первая домашняя игра северян запланирована на 2 ноября против «Синары».

Просмотров:119 Контрольные встречи назначены на 10 и 11 августа и пройдут в Минске. Соперниками норильчан выступят белорусские «Дорожник» и «Лидсельмаш».Отметим, что «Норникель» завершил сборы в Нижнем Новгороде. По сообщениям пресс-службы заполярного клуба, сейчас никельщики находятся в Москве и тренируются на площадке УСА «Аквариум». В ближайшее время команда вылетит в Беларусь.Также напомним, что с 20 по 24 августа подопечные Александра Соколова примут участие в розыгрыше Кубка Урала. Помимо норильчан на предсезонный турнир приглашены прошлогодний чемпион Суперлиги «Газпром-Югра» (Югорск), «Ухта» и екатеринбургские «Синара» и ЗиК. Игры пройдут в Екатеринбурге.Суперлига же стартует 2 сентября: в первом туре «Норникель» отправится в гости к дебютанту лиги самарскому «Динамо». Первая домашняя игра северян запланирована на 2 ноября против «Синары».