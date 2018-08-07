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7 августа 2018, 11:59



Три года лишения свободы грозит жителю Норильска за хранение синтетического наркотика.

Как пояснил сам подозреваемый, наркотическое средство он приобрел и хранил при себе для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в Норильский городской суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:128 В апреле текущего года при проведении оперативно-разыскных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, возле проезжей части дома на ул. Дзержинского сотрудниками полиции был задержан 38-летний норильчанин. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято наркотическое средство массой 0,49 грамма (в значительном размере).Как пояснил сам подозреваемый, наркотическое средство он приобрел и хранил при себе для личного употребления без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.Расследование завершено, дело направлено в Норильский городской суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.