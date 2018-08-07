Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2018, 12:08



Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта направился к постоянному месту дислокации в морской порт Диксон.

В связи с тем, что «Станислав Гуменюк» работает в сложных климатических условиях, а также подвергается значительным нагрузкам в межнавигационные периоды, корпус судна нуждается в ежегодном ремонте. Так, в 2017 году проводился ремонт корпуса, а в июле текущего года был выполнен необходимый комплекс лакокрасочных работ. Подрядчиком выступило ООО «Судоходная компания Транзит-СВ», его представители успешно справились с поставленным заданием, после чего теплоход был спущен на воду и предъявлен для проверки контрольно-надзорным органам - экспертам Енисейского филиала ФАУ «Российский Речной Регистр» и Портнадзора, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Просмотров:119 В самой северной точке Красноярского края теплоход будет перевозить пассажиров между островной и материковой частями поселка.В связи с тем, что «Станислав Гуменюк» работает в сложных климатических условиях, а также подвергается значительным нагрузкам в межнавигационные периоды, корпус судна нуждается в ежегодном ремонте.Так, в 2017 году проводился ремонт корпуса, а в июле текущего года был выполнен необходимый комплекс лакокрасочных работ. Подрядчиком выступило ООО «Судоходная компания Транзит-СВ», его представители успешно справились с поставленным заданием, после чего теплоход был спущен на воду и предъявлен для проверки контрольно-надзорным органам - экспертам Енисейского филиала ФАУ «Российский Речной Регистр» и Портнадзора, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.