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7 августа 2018, 12:16



На набережной Дудинки зажгут огонь дружбы народов.



Просмотров:152 11 августа в Дудинке пройдут праздничные мероприятия в честь Дня коренных народов мира. Старт праздничного шествия от «Таймырской Ойкумены», этнокомплекса, расположенного за Таймырским домом народного творчества, запланирован на 12.45. А в 13.00 на набережной состоится традиционное зажжение огня дружбы народов. В это же время дудинцев и гостей города приглашают стать участниками игровой программы «Мастеровой чум». В 13.15 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Дудинки, в числе которых ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», вокальное трио «Сулускан», танцевальная ненецкая группа «Я’вал», долганский хор «Арадуой», солисты Полина Евай и Марина Жаркова. В молодежном блоке программы на сцену выйдут Екатерина Зайцева, Светлана Воробьева, Юлия Курдогло, Денис Шушняев и другие. В 14.00 для юных горожан стартует детская игровая программа «Игры народов Севера», сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.