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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:13 Норильчан приглашают на фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.
12:16 На набережной Дудинки зажгут огонь дружбы народов.
12:08 Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта направился к постоянному месту дислокации в морской порт Диксон.
11:59 Три года лишения свободы грозит жителю Норильска за хранение синтетического наркотика.
11:51 МФК «Норильский никель», проводящий предсезонные сборы, проведет товарищеские матчи с белорусскими клубами.
11:49 В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшим за руль в состоянии опьянения.
11:30 «Норникель» поддержал презентацию национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».
11:21 11 августа Норильск вместе со всей Россией отметит профессиональный праздник спортсменов – Всероссийский день физкультурника.
16:08 Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. В лидеры выбился «Туран».
15:08 За губернаторское кресло, кроме Александра Усса, поборются Егор Бондаренко и Александр Лымпио.
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