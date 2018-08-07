Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2018, 14:13



Норильчан приглашают на фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.

В программу состязаний включены номинации Skateboarding, Aggressive rolling, BMX, Parkour/Workout, Break dance. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие опыт занятий по экстремальным видам спорта не менее полугода. В каждом направлении будет определено по одному победителю, которых ждут памятные дипломы и призы. Добавим, что заявки принимаются до 19 августа включительно. Телефон для справок 8-913-504-00-03.

Просмотров:107 Ежегодное мероприятие пройдет 19 августа на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9). Начало – в 14.00. Организаторы фестиваля – Молодежный центр Норильска и муниципальная флагманская программа «Экстремальный спорт».В программу состязаний включены номинации Skateboarding, Aggressive rolling, BMX, Parkour/Workout, Break dance. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие опыт занятий по экстремальным видам спорта не менее полугода. В каждом направлении будет определено по одному победителю, которых ждут памятные дипломы и призы.Добавим, что заявки принимаются до 19 августа включительно. Телефон для справок 8-913-504-00-03.