Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2018, 17:26



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июль.

«Надеждинский» металлургический завод и Талнахская обогатительная фабрика выполнили все свои показатели на сто процентов. Цементный завод, транспортники, ремонтники и строители также отработали без замечаний», - отметил Владислав Стешенко. Продолжается комплексный ремонт оборудования подъема СС-1 (Юг) на руднике «Окетябрьский», который был начат в прошлом месяце и продлится полгода. Там же в июле провели трехсуточный ремонт подземного дробильного комплекса по подъему СС-2 (Юг). На руднике «Комсомольский» в течение двух суток заменили неподвижную плиту на подземной дробилке на северной подъемной машине. На НМЗ отремонтировали сгуститель №6, а также два блока разделения воздуха на двух кислородных станциях. На медном заводе в первой декаде месяца провели десятисуточный ремонт ПВ-3. Там же в течение месяца провели текущий ремонт анодной печи №1 и 25 июля приступили к капитальному ремонту анодной печи №3, который продлится месяц. Говоря о планах на август, спикер рассказал о переходящем ремонте в конце месяца на перефутеровку МПСИ на ТОФ. На НМЗ – это тоже переходящий трехсуточный простой ПВП-2 для замены четырех кессонов. На ВСС-1 «Скалистого» будет заменен головной канат, а на «Таймырском» - подвесные устройства на южной машине СС-3. Также планируется закончить капитальный ремонт анодной печи №3. В заключение брифинга Владислав Стешенко заметил, что в июле несчастных случаев на Заполярном филиале допущено не было.

Просмотров:261 Суммарно горные предприятия с объемами добытой руды справились, при этом допущено отставание от пана по содержанию никеля и меди в добытой руде. Это связано с тем, что рудник «Скалистый» не справился со своими плановыми объемами добычи из-за зависаний руды в рудоспусках и аварийностью ПДМ и самосвалов в первой декаде месяца. В свою очередь медный завод в связи с неблагоприятным направлением ветра показатели по меди черновой и меди анодной не выполнил – практически каждый день приходилось снижать загрузки на печах. Тем не менее, предвидев такую ситуацию, в первом и втором квартале по анодам был сделан хороший задел, за счет чего была выполнена отгрузка готовой продукции – медных катодов в Дудинк, рассказал начальник производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислава Стешенко.«Надеждинский» металлургический завод и Талнахская обогатительная фабрика выполнили все свои показатели на сто процентов. Цементный завод, транспортники, ремонтники и строители также отработали без замечаний», - отметил Владислав Стешенко.Продолжается комплексный ремонт оборудования подъема СС-1 (Юг) на руднике «Окетябрьский», который был начат в прошлом месяце и продлится полгода. Там же в июле провели трехсуточный ремонт подземного дробильного комплекса по подъему СС-2 (Юг). На руднике «Комсомольский» в течение двух суток заменили неподвижную плиту на подземной дробилке на северной подъемной машине. На НМЗ отремонтировали сгуститель №6, а также два блока разделения воздуха на двух кислородных станциях. На медном заводе в первой декаде месяца провели десятисуточный ремонт ПВ-3. Там же в течение месяца провели текущий ремонт анодной печи №1 и 25 июля приступили к капитальному ремонту анодной печи №3, который продлится месяц.Говоря о планах на август, спикер рассказал о переходящем ремонте в конце месяца на перефутеровку МПСИ на ТОФ. На НМЗ – это тоже переходящий трехсуточный простой ПВП-2 для замены четырех кессонов. На ВСС-1 «Скалистого» будет заменен головной канат, а на «Таймырском» - подвесные устройства на южной машине СС-3. Также планируется закончить капитальный ремонт анодной печи №3.В заключение брифинга Владислав Стешенко заметил, что в июле несчастных случаев на Заполярном филиале допущено не было.