Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2018, 17:32



Золотосодержащий концентрат с Быстринского ГОК переработают в Норильске.

Первые образцы гравитационного концентрата были получены в первом квартале 2018 г. Объем наработанной продукции позволил сформировать две партии золотосодержащего концентрата для отправки на плавильные мощности «Норникеля». Вся продукция опробирована, упакована в специальную тару и имеет необходимые сертификаты. После первичной переработки в Норильске концентрат будет отправлен на аффинаж в Красноярск. По словам гендиректора комбината Владимира Наливайко, получение первого золотосодержащего концентрата — важная веха в истории предприятия и результат слаженной работы всего коллектива. Команда комбината интенсивно работает над завершением пусконаладочных работ и последующим вводом предприятия в эксплуатацию. БГОК построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Комбинат работает в режиме пусконаладки. Весной предприятие начало отгрузку медного и магнетитового концентрата в КНР. После выхода на проектную мощность БГОК будет производить около трех млн тонн магнетитового концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Потенциальными рынками сбыта магнетитового и медного концентрата, помимо России и КНР, являются Япония и Южная Корея. Золотосодержащий концентрат компания обогащает на собственных мощностях.

Просмотров:276 Быстринский ГОК (БГОК) отправил первую пробную партию золотосодержащего гравитационного концентрата общим весом восемь тонн в Норильск на дальнейшую переработку. К отправке готовится вторая партия общим весом 12 тонн, сообщает пресс-служба компании.Первые образцы гравитационного концентрата были получены в первом квартале 2018 г. Объем наработанной продукции позволил сформировать две партии золотосодержащего концентрата для отправки на плавильные мощности «Норникеля». Вся продукция опробирована, упакована в специальную тару и имеет необходимые сертификаты. После первичной переработки в Норильске концентрат будет отправлен на аффинаж в Красноярск.По словам гендиректора комбината Владимира Наливайко, получение первого золотосодержащего концентрата — важная веха в истории предприятия и результат слаженной работы всего коллектива. Команда комбината интенсивно работает над завершением пусконаладочных работ и последующим вводом предприятия в эксплуатацию.БГОК построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Комбинат работает в режиме пусконаладки. Весной предприятие начало отгрузку медного и магнетитового концентрата в КНР.После выхода на проектную мощность БГОК будет производить около трех млн тонн магнетитового концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Потенциальными рынками сбыта магнетитового и медного концентрата, помимо России и КНР, являются Япония и Южная Корея.Золотосодержащий концентрат компания обогащает на собственных мощностях.