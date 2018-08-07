Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 августа 2018, 17:35



Норильчане, планирующие отпуск на сентябрь, смогут проголосовать на выборах губернатора в любой точке Красноярского края.

Для оформления заявления в срок до 5 сентября необходимо обратиться: - в Территориальную избирательную комиссию города Норильска по адресу: Ленинский проспект, 26, в рабочие дни с 16.00 до 20.00,в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00; - в многофункциональные центры Центрального, Талнахского и Кайерканского районов в часы их работы по адресам: Центральный район - ул. Нансена, 69; район Талнах - ул. Бауманская, 10; район Кайеркан - ул. Шахтерская, 4; - с 29 августа по 5 сентября – в любую участковую избирательную комиссию города.

Просмотров:275 Выборы главы региона состоятся 9 сентября 2018 года. Избиратели, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Красноярского края (постоянная прописка) и уезжающие в отпуск, командировку в пределах региона, имеют возможность проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения на территории Красноярского края.Для оформления заявления в срок до 5 сентября необходимо обратиться:- в Территориальную избирательную комиссию города Норильска по адресу: Ленинский проспект, 26, в рабочие дни с 16.00 до 20.00,в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00;- в многофункциональные центры Центрального, Талнахского и Кайерканского районов в часы их работы по адресам: Центральный район - ул. Нансена, 69; район Талнах - ул. Бауманская, 10; район Кайеркан - ул. Шахтерская, 4;- с 29 августа по 5 сентября – в любую участковую избирательную комиссию города.