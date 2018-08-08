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8 августа 2018, 12:59



Формат парламентских слушаний по пенсионной системе будет расширен. Депутаты Госдумы прервут отпуск, чтобы обсудить предстоящие перемены.

Инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина провести слушания по предстоящим изменениям пенсионного законодательства поддержали лидеры всех парламентских фракций. Предполагается, что это будет широкая общественная дискуссия, которая позволит обсудить как можно большее количество предложений от граждан и экспертов, о необходимости которой ранее высказался Президент России Владимир Путин. Предложения и замечания участников слушаний позволят перейти к полноформатному обсуждению предстоящих изменений в пенсионной системе. Именно для того, чтобы учесть как можно большее количество предложений от граждан и экспертов, было принято решение изменить формат парламентских слушаний на парламентские общественные слушания. «В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации», - приводит издание слова председателя Госдумы.

Просмотров:180 Накануне в Госдуме обсудили подготовку намеченных на 21 августа больших парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы. Ожидается, что депутаты специально выйдут на один день из отпусков, чтобы детально проанализировать предложения, поступившие от регионов, общественности и политических партий, сообщает "Парламентская газета".Инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина провести слушания по предстоящим изменениям пенсионного законодательства поддержали лидеры всех парламентских фракций. Предполагается, что это будет широкая общественная дискуссия, которая позволит обсудить как можно большее количество предложений от граждан и экспертов, о необходимости которой ранее высказался Президент России Владимир Путин. Предложения и замечания участников слушаний позволят перейти к полноформатному обсуждению предстоящих изменений в пенсионной системе.Именно для того, чтобы учесть как можно большее количество предложений от граждан и экспертов, было принято решение изменить формат парламентских слушаний на парламентские общественные слушания.«В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации», - приводит издание слова председателя Госдумы.