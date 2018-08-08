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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:23 Норильский техникум отвоевали
18:18 В Норильске 21 горняк рудника «Октябрьский» госпитализирован с диагнозом сальмонелез. Рабочая столовая закрыта
17:05 Активисты продолжают сбор информации о норильчанах, погибших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе.
16:45 В честь Дня железнодорожника активисты «Молодой Гвардии» помыли выставочный комплекс возле управления Норильской железной дороги.
16:28 Новый мост через один из притоков Норилки у аэропорта Валек будет сдан к сентябрю следующего года.
16:13 Управление социальной политики администрации Норильска разъясняет порядок расчетов выплат мер социальной поддержки и субсидий на оплату ЖКХ льготникам.
14:16 Факел эстафеты огня зимней Универсиады-2019 презентовали участникам XIV форума FISU.
13:50 Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's на 5,5 млн рублей. Столичное управление ведомства провело плановую проверку 44 ресторанов этой сети.
13:44 В Норильске появилась новая форма мошенничества. Предпринимателям предлагают в преддверии мнимой грядущей проверки обновить «Уголок потребителя».
13:00 Ростуризм рекомендует россиянам, выезжающим за границу, установить мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».
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