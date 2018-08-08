Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2018, 13:00



Ростуризм рекомендует россиянам, выезжающим за границу, установить мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».

К примеру, если где-то происходит стихийное бедствие, приложение позволяет сделать экстренный звонок или написать сообщение в ситуационно-кризисный центр МИД России, можно запросить обратный звонок. «В отелях, ресторанах, на вокзалах, аэропортах и других общественных зонах сейчас, как правило, есть бесплатный wi-fi. Благодаря этому туристы смогут сэкономить на связи», - приводит "РГ" слова советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина. Различные угрозы за рубежом возникают постоянно. Например, недавно Ростуризм предупреждал о забастовке работников транспорта в Испании и Франции, а отдыхающих в Греции предостерегали от посещения районов, где бушуют лесные пожары. Теперь подобные данные будут доступны в приложении, сообщает издание. В приложении также можно построить маршрут путешествия, сообщают в Ростуризме. «Помощника» можно бесплатно скачать на мобильные телефоны и смартфоны на официальном сайте МИД России, а также в GooglPlay, App Store и Windows Stote.

Просмотров:192 Приложение содержит актуальные сведения: режим пребывания в странах, контакты на случай возникновения нештатных ситуаций. Есть информация консульств, списки адвокатов и юрфирм за рубежом. Кроме того, сервис оснащен разделом «Новости», где оперативно публикуются предупреждения о чрезвычайных ситуациях, пишет "Российская газета".К примеру, если где-то происходит стихийное бедствие, приложение позволяет сделать экстренный звонок или написать сообщение в ситуационно-кризисный центр МИД России, можно запросить обратный звонок.«В отелях, ресторанах, на вокзалах, аэропортах и других общественных зонах сейчас, как правило, есть бесплатный wi-fi. Благодаря этому туристы смогут сэкономить на связи», - приводит "РГ" слова советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.Различные угрозы за рубежом возникают постоянно. Например, недавно Ростуризм предупреждал о забастовке работников транспорта в Испании и Франции, а отдыхающих в Греции предостерегали от посещения районов, где бушуют лесные пожары. Теперь подобные данные будут доступны в приложении, сообщает издание.В приложении также можно построить маршрут путешествия, сообщают в Ростуризме. «Помощника» можно бесплатно скачать на мобильные телефоны и смартфоны на официальном сайте МИД России, а также в GooglPlay, App Store и Windows Stote.