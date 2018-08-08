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8 августа 2018, 13:44



В Норильске появилась новая форма мошенничества. Предпринимателям предлагают в преддверии мнимой грядущей проверки обновить «Уголок потребителя».

Учитывая, что полномочия по проведению проверок на территории Норильска есть только у Роспотребнадзора, специалисты УПРиУ немедленно связались с руководителем этого учреждения и уточнили, что происходит. Ни управление потребительского рынка и услуг, ни Роспотребнадзор не проводят плановые проверки в силу того, что статьей 26-1 Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наложен мораторий на проверки с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства - а это практически все предприятия отрасли общественного питания, бытовых услуг, торговли - в принципе проводиться не могут. Органы местного самоуправления и Роспотребнадзор в данном случае упоминаются только для того, чтобы заставить людей приобрести брошюры. К слову, и качество, и содержание предлагаемой полиграфической продукции тоже вызывают сомнения, не говоря о содержании: информация, сообщаемая мошенниками предпринимателям, ничего общего с действительностью не имеет. «Хочу заверить субъектов предпринимательской деятельности, что Центр защиты прав потребителей не является органом муниципального или государственного контроля, не имеет никаких полномочий проверять, звонить, уведомлять, - сообщает и. о. начальника управления потребительского рынка и услуг Наталья Говорухина. – Хочу обратиться к норильским предпринимателям: если такого рода обращения будут вам поступать, то необходимо обращаться в полицию, потому что здесь можно уверенно говорить о мошенничестве. С нашей стороны мы направили информацию заместителю главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами, сегодня же эта информация будет направлена в полицию». В подтверждение своих слов Наталья Говорухина сообщает, что проверка печатей на сертификатах (указанных на них данных) показала, что подобной общественной организации ни в каких росреестрах не значится.

Просмотров:175 В управление потребительского рынка и услуг Норильска за последние пять рабочих дней поступило семь обращений от субъектов предпринимательской деятельности о том, что им звонили из некой межрегиональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей». Звонящие, ссылаясь на Роспотребнадзор или УПРиУ, сообщают о том, что через два-три дня в данном коммерческом заведении планируется проверка, иногда сообщают конкретные фамилии проверяющих. И для того чтобы она прошла для предпринимателя безболезненно, им необходимо приобрести несколько буклетов. В ассортименте предлагаемой продукции обновленная версия Закона о защите прав потребителей, Правила торговли и оказания услуг, Федеральный закон о социальной защите инвалидов и другие. Цена вопроса – две с половиной - три тысячи рублей. Деньги можно перевести на мобильный банк, буклеты доставляет курьер. Возможно деньги передать курьеру, который тут же готов предоставить квитанцию об оплате услуг. Вместе с брошюрами предприниматели получают сертификат Центра защиты прав потребителей с печатью и всеми возможными подтверждающими подписями.Учитывая, что полномочия по проведению проверок на территории Норильска есть только у Роспотребнадзора, специалисты УПРиУ немедленно связались с руководителем этого учреждения и уточнили, что происходит.Ни управление потребительского рынка и услуг, ни Роспотребнадзор не проводят плановые проверки в силу того, что статьей 26-1 Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наложен мораторий на проверки с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства - а это практически все предприятия отрасли общественного питания, бытовых услуг, торговли - в принципе проводиться не могут.Органы местного самоуправления и Роспотребнадзор в данном случае упоминаются только для того, чтобы заставить людей приобрести брошюры. К слову, и качество, и содержание предлагаемой полиграфической продукции тоже вызывают сомнения, не говоря о содержании: информация, сообщаемая мошенниками предпринимателям, ничего общего с действительностью не имеет.«Хочу заверить субъектов предпринимательской деятельности, что Центр защиты прав потребителей не является органом муниципального или государственного контроля, не имеет никаких полномочий проверять, звонить, уведомлять, - сообщает и. о. начальника управления потребительского рынка и услуг Наталья Говорухина. – Хочу обратиться к норильским предпринимателям: если такого рода обращения будут вам поступать, то необходимо обращаться в полицию, потому что здесь можно уверенно говорить о мошенничестве. С нашей стороны мы направили информацию заместителю главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами, сегодня же эта информация будет направлена в полицию».В подтверждение своих слов Наталья Говорухина сообщает, что проверка печатей на сертификатах (указанных на них данных) показала, что подобной общественной организации ни в каких росреестрах не значится.