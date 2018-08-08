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8 августа 2018, 13:50



Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's на 5,5 млн рублей. Столичное управление ведомства провело плановую проверку 44 ресторанов этой сети.

Проверяющие также установили, что персонал ресторанов нарушает требования к прохождению медицинских осмотров и вакцинации, плохо убирает помещения и не вовремя выносит мусор. Для лабораторных анализов в точках McDonald's был отобран 401 образец пищевых продуктов. Исследования проводились в аккредитованном испытательном лабораторном Центре гигиены и эпидемиологии. По их итогам 18 образцов не отвечали требованиям нормативных документов Таможенного союза, в том числе 15 образцов - по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), три образца - по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода), сообщает издание. По результатам проверок было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5 554 900 рублей.

Просмотров:204 Проверяющие нашли целый ряд нарушений, в том числе: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных, складских помещений; несоответствие санитарным требованиям системы вентиляции ресторанов; отсутствие бактерицидных ламп на участках формирования готовых блюд и салатов; реализация продукции с нарушением температурного режима хранения, с неполной маркировкой и с нарушением товарного соседства; реализация продукции общественного питания на вынос через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто» при отсутствии деклараций о соответствии, пишет "Российская газета".Проверяющие также установили, что персонал ресторанов нарушает требования к прохождению медицинских осмотров и вакцинации, плохо убирает помещения и не вовремя выносит мусор.Для лабораторных анализов в точках McDonald's был отобран 401 образец пищевых продуктов. Исследования проводились в аккредитованном испытательном лабораторном Центре гигиены и эпидемиологии. По их итогам 18 образцов не отвечали требованиям нормативных документов Таможенного союза, в том числе 15 образцов - по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), три образца - по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода), сообщает издание.По результатам проверок было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5 554 900 рублей.