Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2018, 14:16



Факел эстафеты огня зимней Универсиады-2019 презентовали участникам XIV форума FISU.

В столицу Красноярского края приехали жители пяти континентов – Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки – всего около 170 человек из 50 стран. Студенты, представители национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые и специалисты с опытом организации международных событий обсуждают на форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире. В день церемонии открытия участникам Форума была предоставлена уникальная возможность одними из первых увидеть факел эстафеты огня зимней Универсиады - 2019, оценить форму факелоносцев и узнать маршрут проекта. Познакомились с атрибутами эстафеты и почетные гости форума, среди которых были заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, глава города Красноярска Сергей Еремин и др. Президент FISU Олег Матыцин и руководители иностранных делегаций также посетили площадку эстафеты огня, чтобы узнать подробную информацию о проекте, который традиционно реализуется в преддверии крупных международных соревнований. Участники форума из разных стран интересовались техническими характеристиками главного атрибута эстафеты огня и делали фото с факелом на память. Локация работала в течение дня на выставочном стенде в конгресс-холле Сибирского федерального университета, который специально подготовили к масштабному международному событию.

Просмотров:241 XIV форум Международной федерации студенческого спорта (FISU) проходит в Красноярске с 6 по 10 августа 2018 года и является тестовым мероприятием в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Тема масштабного образовательного события – «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства».В столицу Красноярского края приехали жители пяти континентов – Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки – всего около 170 человек из 50 стран. Студенты, представители национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые и специалисты с опытом организации международных событий обсуждают на форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире.В день церемонии открытия участникам Форума была предоставлена уникальная возможность одними из первых увидеть факел эстафеты огня зимней Универсиады - 2019, оценить форму факелоносцев и узнать маршрут проекта.Познакомились с атрибутами эстафеты и почетные гости форума, среди которых были заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, глава города Красноярска Сергей Еремин и др. Президент FISU Олег Матыцин и руководители иностранных делегаций также посетили площадку эстафеты огня, чтобы узнать подробную информацию о проекте, который традиционно реализуется в преддверии крупных международных соревнований.Участники форума из разных стран интересовались техническими характеристиками главного атрибута эстафеты огня и делали фото с факелом на память. Локация работала в течение дня на выставочном стенде в конгресс-холле Сибирского федерального университета, который специально подготовили к масштабному международному событию.