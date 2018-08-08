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8 августа 2018, 16:13



Управление социальной политики администрации Норильска разъясняет порядок расчетов выплат мер социальной поддержки и субсидий на оплату ЖКХ льготникам.

Согласно Жилищному кодексу плату за жилое помещение и коммунальные услуги за отчетный месяц жильцы должны вносить в срок до десятого числа следующего месяца. Однако краевым законом «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» предусмотрено, что меры социальной поддержки и субсидии должны выплачиваться гражданам до установленного срока внесения платы за жилье и коммунальные услуги, т.е. до десятого числа. Чтобы соблюсти законы, управление производит расчет мер социальной поддержки и субсидий с учетом доходов текущего месяца на основании фактического размера платы предыдущего месяца. Перерасчет мер социальной поддержки и субсидий текущего месяца производится в следующем месяце после поступления сведений о фактическом размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги от организаций жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, расчет выплаты мер социальной поддержки и субсидий за август 2018 года формируется на основании фактического начисления за жилищно-коммунальные услуги за июль 2018 года. В следующем месяце эти меры социальной поддержки и субсидии подлежат перерасчету после поступления сведений о фактическом размере платы. Таким образом, на основании предоставленных сведений управлением производится перерасчет размера мер социальной поддержки и субсидий за предшествующий месяц, что и является причиной изменения размера выплачиваемых ежемесячно мер социальной поддержки и субсидий, так как граждане получают выплату за текущий месяц плюс перерасчет за предыдущий месяц.

Просмотров:140 Меры социальной поддержки и субсидии предоставляются на основании сведений о фактическом размере платы граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Сведения эти в управление соцполитики ежемесячно подают компании, которые предоставляют горожанам эти услуги.Согласно Жилищному кодексу плату за жилое помещение и коммунальные услуги за отчетный месяц жильцы должны вносить в срок до десятого числа следующего месяца. Однако краевым законом «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» предусмотрено, что меры социальной поддержки и субсидии должны выплачиваться гражданам до установленного срока внесения платы за жилье и коммунальные услуги, т.е. до десятого числа.Чтобы соблюсти законы, управление производит расчет мер социальной поддержки и субсидий с учетом доходов текущего месяца на основании фактического размера платы предыдущего месяца. Перерасчет мер социальной поддержки и субсидий текущего месяца производится в следующем месяце после поступления сведений о фактическом размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги от организаций жилищно-коммунального хозяйства.К примеру, расчет выплаты мер социальной поддержки и субсидий за август 2018 года формируется на основании фактического начисления за жилищно-коммунальные услуги за июль 2018 года. В следующем месяце эти меры социальной поддержки и субсидии подлежат перерасчету после поступления сведений о фактическом размере платы.Таким образом, на основании предоставленных сведений управлением производится перерасчет размера мер социальной поддержки и субсидий за предшествующий месяц, что и является причиной изменения размера выплачиваемых ежемесячно мер социальной поддержки и субсидий, так как граждане получают выплату за текущий месяц плюс перерасчет за предыдущий месяц.