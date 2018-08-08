Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2018, 16:28



Новый мост через один из притоков Норилки у аэропорта Валек будет сдан к сентябрю следующего года.

В начале лета в период паводка работы были приостановлены из-за высокого уровня воды в реке, сейчас же, когда речка обмелела, работы возобновились. Как сообщил главный специалист технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Кирилл Кривенко, сейчас ведутся подготовительные работы для бурения и подготовки строительства двух опор моста, которые разместятся на 20 сваях - по десять с каждой стороны реки. Новый мост будет однопролетным, длина его составит 24,7 метра, ширина проезжей части - восемь метров, пешеходная часть составит 0,75 метра с обеих сторон. Этот мост будет аналогичен тому, который построен в районе ТЭЦ-1: на основание из металлических балок уложат бетонные плиты и асфальт. Проект рассчитан на два года, в зимний период, примерно с ноября, строительство законсервируют, чтобы следующим летом возобновить. Завершат строительство ориентировочно в сентябре 2019 года. Планируемый срок службы нового строения должен составить не менее 50 лет. Работы ведет красноярская фирма СПБ «Мост», хорошо зарекомендовавшая себя в Норильске. Этот подрядчик занимался строительством мостов у ТЭЦ-1 и подобного же сооружения в Старом городе, а также – в Снежногорске.

Просмотров:128 Старый мост, построенный еще в 60-х годах прошлого века, утратил несущую способность, был признан аварийным и весной этого года разобран. Для транспортного сообщения рядом построили объездную дорогу, а для ведения строительных работ оборудовали в реке специальную насыпь, на которую уложили бетонные плиты – для удобства работы техники. Водопропускную систему оборудовали с помощью труб большого диаметра.В начале лета в период паводка работы были приостановлены из-за высокого уровня воды в реке, сейчас же, когда речка обмелела, работы возобновились.Как сообщил главный специалист технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Кирилл Кривенко, сейчас ведутся подготовительные работы для бурения и подготовки строительства двух опор моста, которые разместятся на 20 сваях - по десять с каждой стороны реки.Новый мост будет однопролетным, длина его составит 24,7 метра, ширина проезжей части - восемь метров, пешеходная часть составит 0,75 метра с обеих сторон. Этот мост будет аналогичен тому, который построен в районе ТЭЦ-1: на основание из металлических балок уложат бетонные плиты и асфальт. Проект рассчитан на два года, в зимний период, примерно с ноября, строительство законсервируют, чтобы следующим летом возобновить. Завершат строительство ориентировочно в сентябре 2019 года. Планируемый срок службы нового строения должен составить не менее 50 лет.Работы ведет красноярская фирма СПБ «Мост», хорошо зарекомендовавшая себя в Норильске. Этот подрядчик занимался строительством мостов у ТЭЦ-1 и подобного же сооружения в Старом городе, а также – в Снежногорске.