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День рождения полярного жирафа Нони

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
8 августа 2018, 16:45

В честь Дня железнодорожника активисты «Молодой Гвардии» помыли выставочный комплекс возле управления Норильской железной дороги.


Управление Норильской железной дороги расположено в здании бывшего «Сталинского» вокзала, на который должны были прибывать поезда Москва - Норильск. Теперь - управление Норильской железной дороги.
Здание построено в 1953 году.
На сегодня железная дорога занимается исключительно грузоперевозками и называется ПТЖТ – предприятие технологического железнодорожного транспорта. Эксплуатируют здание службы НЖД, и формально вокзал вокзалом не является.
Все пассажирские ж/д-перевозки упразднены ввиду убыточности еще в 1990-е годы. А вот выставочный комплекс, обосновавшийся на привокзальной площади, пользуется большой популярностью среди гостей и жителей города.
Соблюдая чистоту культурного места, мы отдаем дань памяти первым железнодорожникам, решили молодогвардейцы и провели субботник. Активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» помыли экспонаты выставленной техники, тем самым передав свои поздравления железнодорожникам.

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16:38   Пассажирский самолет авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Красноярске. 16:02   В воскресенье отметит 58 лет со дня своего создания норильская улица Мира.
15:48   В честь Дня Воздушно-десантных войск на стадионе «Заполярник» прошли показательные выступления норильских десантников. 15:23   «Чистота – залог здоровья!» Норильчан призывают принять участие в экоакции.
15:23   Рейд «Мотоциклист» проведут сегодня на улицах города госавтоинспекторы Норильска. 14:31   Безопасность превыше всего. На перекрестке улиц Комсомольская – Советская изменили организацию дорожного движения.
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