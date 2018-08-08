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8 августа 2018, 16:45



В честь Дня железнодорожника активисты «Молодой Гвардии» помыли выставочный комплекс возле управления Норильской железной дороги.

Здание построено в 1953 году. На сегодня железная дорога занимается исключительно грузоперевозками и называется ПТЖТ – предприятие технологического железнодорожного транспорта. Эксплуатируют здание службы НЖД, и формально вокзал вокзалом не является. Все пассажирские ж/д-перевозки упразднены ввиду убыточности еще в 1990-е годы. А вот выставочный комплекс, обосновавшийся на привокзальной площади, пользуется большой популярностью среди гостей и жителей города. Соблюдая чистоту культурного места, мы отдаем дань памяти первым железнодорожникам, решили молодогвардейцы и провели субботник. Активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» помыли экспонаты выставленной техники, тем самым передав свои поздравления железнодорожникам.

Просмотров:141 Управление Норильской железной дороги расположено в здании бывшего «Сталинского» вокзала, на который должны были прибывать поезда Москва - Норильск. Теперь - управление Норильской железной дороги.Здание построено в 1953 году.На сегодня железная дорога занимается исключительно грузоперевозками и называется ПТЖТ – предприятие технологического железнодорожного транспорта. Эксплуатируют здание службы НЖД, и формально вокзал вокзалом не является.Все пассажирские ж/д-перевозки упразднены ввиду убыточности еще в 1990-е годы. А вот выставочный комплекс, обосновавшийся на привокзальной площади, пользуется большой популярностью среди гостей и жителей города.Соблюдая чистоту культурного места, мы отдаем дань памяти первым железнодорожникам, решили молодогвардейцы и провели субботник. Активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» помыли экспонаты выставленной техники, тем самым передав свои поздравления железнодорожникам.