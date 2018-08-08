Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 августа 2018, 17:05



Активисты продолжают сбор информации о норильчанах, погибших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе.

Авторы ищут любую информацию о следующих норильчанах: Олег Валерьевич Анишин (погиб в Афганистане в 1987 году), Назиф Наильевич Загидуллин (Чечня, 1995 г.), Ролан Рамильевич Басыров (Чечня, 1995 г.), Вячеслав Юрьевич Попов (Чечня, 1995 г.), Дмитрий Валерьевич Иванов (Чечня, 1996 г.), Сергей Викторович Сатинов (Чечня, 1996 г.), Юрий Евгеньевич Пискунов (Чечня, 2000 г.), Евгений Владимирович Козлов (погиб в Чечне). Контактный телефон 36-87-68, Евгений.

Просмотров:191 Собранный материал (на сегодняшний день это уже более 60 рассказов) войдет в книгу, которую планируется издать по мере возможности. Это будут истории норильчан, очевидцев тех событий, а также истории гибели солдат и офицеров, уроженцев Большого Норильска. Авторы поясняют, что проект не преследует коммерческой выгоды: помимо того что экземпляры книги поступят друзьям и родственникам погибших воинов, часть тиража будет передана в образовательные учреждения и библиотеки города.Авторы ищут любую информацию о следующих норильчанах:Олег Валерьевич Анишин (погиб в Афганистане в 1987 году),Назиф Наильевич Загидуллин (Чечня, 1995 г.),Ролан Рамильевич Басыров (Чечня, 1995 г.),Вячеслав Юрьевич Попов (Чечня, 1995 г.),Дмитрий Валерьевич Иванов (Чечня, 1996 г.),Сергей Викторович Сатинов (Чечня, 1996 г.),Юрий Евгеньевич Пискунов (Чечня, 2000 г.),Евгений Владимирович Козлов (погиб в Чечне).Контактный телефон 36-87-68, Евгений.