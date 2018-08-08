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8 августа 2018, 18:18



В Норильске 21 горняк рудника «Октябрьский» госпитализирован с диагнозом сальмонелез. Рабочая столовая закрыта

По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает следственно- оперативная группа, следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По словам самих пострадавших, недомогание они почувствовали после посещения столовой, которая располагается на территории рудников «Таймырский» и «Октябрьский». По факту случаев пищевого отравления 07 августа с.г. представителями территориального отдела управления Роспотребнадзора была проведена проверка санитарного состояния столовой, отобраны пробы и смывы. В настоящее время идет проверка результатов проб, деятельности предприятия-подрядчика и выясняются обстоятельства произошедшего. По решению руководства Заполярного филиала компании столовая закрыта с 08 августа 2018 года до окончания расследования причин произошедшего. Кроме этого принято решение о доставке и обеспечении работников промплощадок горячим питанием и сухими пайками, сообщили в пресс-службе ЗФ «Норникеля». СПРАВОЧНО Обеспечение питанием работников этих промышленных площадок осуществляется по коммерческому договору с подрядной организацией «ПроСервис Таймыр». Столовая, которую предположительно посетили работники, введена в эксплуатацию после капитального ремонта в августе 2017 года. В ходе капремонта было полностью заменено производственно-технологическое оборудование для приготовления пищи и хранения продуктов. Оборудование соответствует всем современным стандартам и техническим требованиям, которые обеспечивают полную безопасность и соблюдение технологических карт по приготовлению блюд.

Просмотров:240 В период с 07 по 08 августа в инфекционное отделение городской больницы госпитализированы 21 сотрудник рудника «Октябрьский» с предварительным диагнозом «сальмонеллёз», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю.По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает следственно- оперативная группа, следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По словам самих пострадавших, недомогание они почувствовали после посещения столовой, которая располагается на территории рудников «Таймырский» и «Октябрьский». По факту случаев пищевого отравления 07 августа с.г. представителями территориального отдела управления Роспотребнадзора была проведена проверка санитарного состояния столовой, отобраны пробы и смывы. В настоящее время идет проверка результатов проб, деятельности предприятия-подрядчика и выясняются обстоятельства произошедшего.По решению руководства Заполярного филиала компании столовая закрыта с 08 августа 2018 года до окончания расследования причин произошедшего. Кроме этого принято решение о доставке и обеспечении работников промплощадок горячим питанием и сухими пайками, сообщили в пресс-службе ЗФ «Норникеля».СПРАВОЧНООбеспечение питанием работников этих промышленных площадок осуществляется по коммерческому договору с подрядной организацией «ПроСервис Таймыр». Столовая, которую предположительно посетили работники, введена в эксплуатацию после капитального ремонта в августе 2017 года. В ходе капремонта было полностью заменено производственно-технологическое оборудование для приготовления пищи и хранения продуктов. Оборудование соответствует всем современным стандартам и техническим требованиям, которые обеспечивают полную безопасность и соблюдение технологических карт по приготовлению блюд.