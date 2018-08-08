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8 августа 2018, 20:23



Норильский техникум отвоевали

Решение о том, что норильский техникум продолжит обучение по ранее утвержденной программе, принял врио губернатора Александр Усс. Будут полностью возвращены все специальности, которые хотели упразднить, за исключением официантов-барменов и токарей. Эти две профессии не были заявлены самим образовательным учреждением. Как только подпишут соответствующий приказ, техникум сможет продолжить набор студентов. Следом за приказом должен быть решен вопрос и о финансировании. В целом по краю на нужды средних специальных учебных заведений требуется огромная сумма - порядка 164 млн рублей до конца этого года и порядка полумиллиарда на следующий год. С помощью норильских депутатов, в частности Людмилы Магомедовой, проблему решили только для Норильска и Туруханска. То, что для нашего города средства будут изысканы, гарантировал Александр Усс. Пока остается вопрос, как решить эту проблему и для других образовательных учреждений. Идеи есть, но они пока не озвучиваются. Из неофициальных источников нам известно, что вариантов два: пойти по пути объединения учебных заведений, по примеру СФУ, или привлечь к финансированию не только средства краевого бюджета, но и предприятий, где особенно востребованы рабочие профессии. Почему возникла эта проблема? Причина, как оказалось, - в изменении законодательства: обучение по программе начального профессионального образования теперь занимает четыре года вместо трех, а бюджет краевого министерства образования остался прежним. Денег на всех не хватает. Вот и пошли по пути наименьшего сопротивления - решили сократить 40% бюджетных мест. Причем не пропорционально, а путем исключения отдельных профессий из учебного плана. В итоге в новом учебном году в норильском техникуме вместо 400 студентов должны были набрать всего 150. «С северами так обходиться нельзя, так как у нас локальные зоны. Если в Красноярске есть возможность пойти в другие образовательные учреждения, то у нас таких учреждений одно-два, больше нет», - отметила Людмила Магомедова.

Просмотров:114 Проблема норильского техникума сервиса и технологий будет решена. Об этом сегодня в интервью «Заполярке» сообщила депутат ЗС Красноярского края Людмила Магомедова. В ближайшие дни будет подписан соответствующий приказ министерства образования края.Решение о том, что норильский техникум продолжит обучение по ранее утвержденной программе, принял врио губернатора Александр Усс. Будут полностью возвращены все специальности, которые хотели упразднить, за исключением официантов-барменов и токарей. Эти две профессии не были заявлены самим образовательным учреждением. Как только подпишут соответствующий приказ, техникум сможет продолжить набор студентов. Следом за приказом должен быть решен вопрос и о финансировании. В целом по краю на нужды средних специальных учебных заведений требуется огромная сумма - порядка 164 млн рублей до конца этого года и порядка полумиллиарда на следующий год. С помощью норильских депутатов, в частности Людмилы Магомедовой, проблему решили только для Норильска и Туруханска. То, что для нашего города средства будут изысканы, гарантировал Александр Усс.Пока остается вопрос, как решить эту проблему и для других образовательных учреждений. Идеи есть, но они пока не озвучиваются. Из неофициальных источников нам известно, что вариантов два: пойти по пути объединения учебных заведений, по примеру СФУ, или привлечь к финансированию не только средства краевого бюджета, но и предприятий, где особенно востребованы рабочие профессии.Почему возникла эта проблема? Причина, как оказалось, - в изменении законодательства: обучение по программе начального профессионального образования теперь занимает четыре года вместо трех, а бюджет краевого министерства образования остался прежним. Денег на всех не хватает. Вот и пошли по пути наименьшего сопротивления - решили сократить 40% бюджетных мест. Причем не пропорционально, а путем исключения отдельных профессий из учебного плана. В итоге в новом учебном году в норильском техникуме вместо 400 студентов должны были набрать всего 150.«С северами так обходиться нельзя, так как у нас локальные зоны. Если в Красноярске есть возможность пойти в другие образовательные учреждения, то у нас таких учреждений одно-два, больше нет», - отметила Людмила Магомедова.