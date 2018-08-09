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9 августа 2018, 10:58



В Норильске пожарные эвакуировали из горящего дома 19 человек.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что на седьмом этаже из квартиры идет густой дым, плотное задымление было и в подъезде дома. Спасатели незамедлительно начали эвакуацию жильцов и тушение пожара. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасены 19 человек, из них 4 детей. Через 15 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и мебель в однокомнатной квартире на площади 3 кв. м. В результате оперативных действий сотрудников МЧС погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, точную причину пожара дознаватели будут еще устанавливать. В тушении принимало участие шесть единиц пожарной техники, 17 человек личного состава, сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Просмотров:238 Пожар произошел накануне утром. Приняв звонок о том, что на одной из улиц Кайеркана горит квартира в одноподъездном 9-этажном жилом доме, пожарный расчет тут же отправился на место происшествия.Прибыв на место, пожарные обнаружили, что на седьмом этаже из квартиры идет густой дым, плотное задымление было и в подъезде дома. Спасатели незамедлительно начали эвакуацию жильцов и тушение пожара. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасены 19 человек, из них 4 детей. Через 15 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и мебель в однокомнатной квартире на площади 3 кв. м.В результате оперативных действий сотрудников МЧС погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, точную причину пожара дознаватели будут еще устанавливать. В тушении принимало участие шесть единиц пожарной техники, 17 человек личного состава, сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю.