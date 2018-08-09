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9 августа 2018, 11:14



«Поселок – наш дом». Проект под таким названием активно реализуется на Таймыре.

Так, в поселках Хета и Катырык сельского поселения Хатанга до октября текущего года отремонтируют муниципальный жилой фонд. Кроме этого, находится в стадии подписания контракт на приобретение и доставку строительных материалов для проведения ремонта в поселках Сындасско и Попигай, работы там проведут в следующем году. В сельском поселении Караул в рамках проекта «Поселок – наш дом» этим летом проводятся работы по ремонту и устройству деревянных тротуаров, объектов внешнего благоустройства, фасадов зданий и полов, остеклению оконных блоков, смене покрытия кровли из профилированного настила, дверных блоков и замене электропроводки. Для выполнения данных работ заключены срочные трудовые договоры с десятью жителями этих поселков. Участниками муниципальной программы «Поселок - наш дом» в городском поселении Дудинка определены четыре поселка: Волочанка, Усть-Авам, Хантайское Озеро, Потапово. Для выполнения ремонтных работ в этих поселках привлечены 23 человека, которые проводят санитарную очистку территории поселка и береговой линии, а также отсыпку и выравнивание дорог в поселках, вывозят бытовые отходы, демонтируют тротуары, меняют оконные блоки. Напомним, программа на территории городского поселения Дудинка действует уже более десяти лет. На территории сельских поселений Хатанга и Караул проект «Посёлок – наш дом» реализуется четвертый год.

Просмотров:184 Муниципальная программа «Поселок – наш дом» действует в отдаленных населенных пунктах Таймыра на территории сельских поселений Хатанга, Караул и городском поселении Дудинка. Главная ее цель - стимулирование экономического и социального развития, улучшение состояния жилого фонда, обеспечения комфортных условий проживания таймырцев. В рамках программы ведется благоустройство поселков и ремонт муниципального жилого фонда. Причем преимущество в трудоустройстве на период ремонтных работ имеют жители самих поселков, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Так, в поселках Хета и Катырык сельского поселения Хатанга до октября текущего года отремонтируют муниципальный жилой фонд. Кроме этого, находится в стадии подписания контракт на приобретение и доставку строительных материалов для проведения ремонта в поселках Сындасско и Попигай, работы там проведут в следующем году.В сельском поселении Караул в рамках проекта «Поселок – наш дом» этим летом проводятся работы по ремонту и устройству деревянных тротуаров, объектов внешнего благоустройства, фасадов зданий и полов, остеклению оконных блоков, смене покрытия кровли из профилированного настила, дверных блоков и замене электропроводки. Для выполнения данных работ заключены срочные трудовые договоры с десятью жителями этих поселков.Участниками муниципальной программы «Поселок - наш дом» в городском поселении Дудинка определены четыре поселка: Волочанка, Усть-Авам, Хантайское Озеро, Потапово. Для выполнения ремонтных работ в этих поселках привлечены 23 человека, которые проводят санитарную очистку территории поселка и береговой линии, а также отсыпку и выравнивание дорог в поселках, вывозят бытовые отходы, демонтируют тротуары, меняют оконные блоки.Напомним, программа на территории городского поселения Дудинка действует уже более десяти лет. На территории сельских поселений Хатанга и Караул проект «Посёлок – наш дом» реализуется четвертый год.