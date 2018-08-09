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9 августа 2018, 11:18



Открыта горячая линия! Норильчане могут проконсультироваться по вопросам регистрации прав на гаражи.

Горячая линия организована в рамках плановых консультационных мероприятий по информированию жителей Красноярского края по всем вопросам полномочий Росреестра. В ходе горячей линий жители края смогут узнать: Какие документы необходимы для государственной регистрации гаража? Как зарегистрировать право на гараж в составе гаражного кооператива? Как оформить гараж по «дачной амнистии»? На эти и другие вопросы ответят специалисты управления Росреестра по Красноярскому краю. Телефон горячей линии (391) 274-93-73.

Просмотров:215 10 августа с 14.00 до 15.30 управление Росреестра по Красноярскому краю проведет горячую линию по вопросам государственной регистрации прав на гаражи.Горячая линия организована в рамках плановых консультационных мероприятий по информированию жителей Красноярского края по всем вопросам полномочий Росреестра.В ходе горячей линий жители края смогут узнать:Какие документы необходимы для государственной регистрации гаража?Как зарегистрировать право на гараж в составе гаражного кооператива?Как оформить гараж по «дачной амнистии»?На эти и другие вопросы ответят специалисты управления Росреестра по Красноярскому краю. Телефон горячей линии (391) 274-93-73.