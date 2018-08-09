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9 августа 2018, 11:30



Элла Памфилова: Впервые почти за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума.



Просмотров:173 «На сегодняшнем заседании были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе, – сказала Элла Памфилова. – Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», – сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.