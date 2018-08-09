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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:49 Сегодня норильские молодогвардейцы приступили к чистке мемориальных досок
17:59 Норильскому строителю сегодня исполняется 16 лет
17:50 Детская площадка во дворе Набережной Урванцева,33 открылась сегодня в Норильске. Двор выбрали сами горожане
17:29 Сотрудники норильской компании ООО «Норд-Даймонд», работающие на Новопортовском месторождении, объявили голодовку
16:49 В Норильске будут судить преподавателя–взяточника.
15:25 Житель Талнаха стал жертвой мошенников при покупке мебели.
15:17 Норильские любители «тихой охоты» могут отправиться в маршрут до Косой.
14:44 Владислав Гасумянов, статс-секретарь компании «Норникель», поздравил ЦСКА с приобретением Джоэла Боломбоя.
14:43 Сегодня МФК «Норильский никель» отправился в Минск для участия в товарищеских встречах с белорусскими клубами.
13:08 Почти 90 норильчан обратились в июле в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг.
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