Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2018, 11:33



Сегодня православные христиане отмечают День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

Интересно, что в храме есть две иконы, на написание которых в Свято-Елисаветинском женском монастыре города Минска собирали деньги читатели «Заполярной правды». Иконы были доставлены в Норильск с помощью сотрудника нашей газеты. Это образа великомученика и целителя Пантелеимона и святителя Луки (Войно-Ясенецкого) - выдающегося пастыря и хирурга, не раз отбывавшего ссылку за веру в Красноярском крае. В честь праздника небесного покровителя всех лечащих и болящих сегодня в Свято-Скорбященском соборе города Норильска прошла торжественная служба во главе с епископом Норильским и Турханским Агафангелом. Особые поздравления после литургии духовенство и прихожане принесли секретарю и руководителю пресс-службы Норильской епархии иеромонаху Герману (Мельникову), который отмечает день ангела, ведь 9 августа и День памяти преподобного Германа Аляскинского.

Просмотров:184 Это престольный праздник для Свято-Пантелеимоновского храма в оганерской больнице, который создавался в конце 1990-х на административном этаже стараниями известного норильского врача Евгения Арсентьевича Климова. Настоятелем храма служит иерей Ярослав Савюк. Батюшка сейчас в отпуске, но храм открыт для пациентов больницы и медперсонала. Здесь принимают записки на все необходимые требы, читают акафист святому Пантелеимону Целителю.Интересно, что в храме есть две иконы, на написание которых в Свято-Елисаветинском женском монастыре города Минска собирали деньги читатели «Заполярной правды». Иконы были доставлены в Норильск с помощью сотрудника нашей газеты. Это образа великомученика и целителя Пантелеимона и святителя Луки (Войно-Ясенецкого) - выдающегося пастыря и хирурга, не раз отбывавшего ссылку за веру в Красноярском крае.В честь праздника небесного покровителя всех лечащих и болящих сегодня в Свято-Скорбященском соборе города Норильска прошла торжественная служба во главе с епископом Норильским и Турханским Агафангелом. Особые поздравления после литургии духовенство и прихожане принесли секретарю и руководителю пресс-службы Норильской епархии иеромонаху Герману (Мельникову), который отмечает день ангела, ведь 9 августа и День памяти преподобного Германа Аляскинского.