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9 августа 2018, 13:08



Почти 90 норильчан обратились в июле в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг.

По поступившим обращениям специалисты управления дали 66 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства; оказали помощь в составлении 18 претензий; подготовили четыре проекта исковых заявлений в суд. По заявленным обращениям за отчетный период предприниматели добровольно возместили ущерб потребителям на сумму 386 075 рублей. Среди обращений потребителей лидируют жалобы на торговлю непродовольственными товарами – 54%, доля претензий к бытовым услугам и продовольственным товарам поставляет по 10%; еще 8% поступивших жалоб касались услуг транспорта.

Просмотров:230 87 потребителей и два индивидуальных предпринимателя обратились в УПРиУ с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. 29 обращений было подано в Центральном районе и по 30 в Талнахе и Кайеркане.По поступившим обращениям специалисты управления дали 66 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства; оказали помощь в составлении 18 претензий; подготовили четыре проекта исковых заявлений в суд.По заявленным обращениям за отчетный период предприниматели добровольно возместили ущерб потребителям на сумму 386 075 рублей.Среди обращений потребителей лидируют жалобы на торговлю непродовольственными товарами – 54%, доля претензий к бытовым услугам и продовольственным товарам поставляет по 10%; еще 8% поступивших жалоб касались услуг транспорта.