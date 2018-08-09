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9 августа 2018, 14:43



Сегодня МФК «Норильский никель» отправился в Минск для участия в товарищеских встречах с белорусскими клубами.

Напомним, что с 20 по 24 августа подопечные Александра Соколова примут участие в розыгрыше Кубка Урала. Помимо норильчан на предсезонный турнир приглашены прошлогодний чемпион Суперлиги «Газпром-Югра» (Югорск), «Ухта» и екатеринбургские «Синара» и «ЗиК». Игры пройдут в Екатеринбурге. Суперлига же стартует 2 сентября: в первом туре «Норникель» отправится в гости к дебютанту лиги - самарскому «Динамо». Первая домашняя игра северян запланирована на 2 ноября против «Синары».

Просмотров:144 В первом контрольном матче соперником норильчан выступит МФК «Дорожник» - игра состоится 10 августа. Во второй встрече, которая пройдет 11 августа, никельщики померяются силами с МФК «Лидсельмаш».Напомним, что с 20 по 24 августа подопечные Александра Соколова примут участие в розыгрыше Кубка Урала. Помимо норильчан на предсезонный турнир приглашены прошлогодний чемпион Суперлиги «Газпром-Югра» (Югорск), «Ухта» и екатеринбургские «Синара» и «ЗиК». Игры пройдут в Екатеринбурге. Суперлига же стартует 2 сентября: в первом туре «Норникель» отправится в гости к дебютанту лиги - самарскому «Динамо». Первая домашняя игра северян запланирована на 2 ноября против «Синары».