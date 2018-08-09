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9 августа 2018, 14:44



Владислав Гасумянов, статс-секретарь компании «Норникель», поздравил ЦСКА с приобретением Джоэла Боломбоя.

Боломбой – уроженец украинского Донецка. Вместе с родителями (отец – конголезец, мать – русская) он уехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт. По окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе местной легенды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай». В качестве выпускника Джоэл в среднем набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора, стал игроком года и лучшим обороняющимся баскетболистом конференции, а университетская команда второй сезон кряду пробилась в «мартовское безумие». В 2016-м Боломбой выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером. В течение двух последних сезонов армейский новичок отметился в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в «регулярках» НБА (1,7 очка, 1,5 подбора, 5,1 минуты) и 2 встречи плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). Гораздо больше времени Джоэл провел в G-лиге – 54 матча в составе «Солт-Лейк-Сити Старз» и «Висконсин Херд». Его статистика – 16,4 очка, 11,2 подбора, 1,5 передачи, 0,7 перехвата, 0,9 блок-шота за 33,7 минуты. При этом баскетболист, не славившийся дальним броском в университетские годы, в составе фарм-команд демонстрировал солидные 39,4% реализации трехочковых. «Прежде всего хочу поздравить весь клуб и армейских болельщиков с завершением трансферной кампании. Изменения в составе, по сравнению с предыдущим сезоном, получились небольшими, и это здорово – у нас сохранился костяк команды, которая показывает эффективный и зрелищный баскетбол. Надеемся, новички добавят составу ЦСКА «глубины», а игре – разнообразия. При этом мы сделали все возможное, чтобы провести, как говорят, точечные усиления, укрепить некоторые позиции, создать запас прочности на долгий и сложный сезон. Рад, что наше завершающее приобретение – Джоэл Боломбой – станет полезным игроком не только для ЦСКА, но и, надеюсь, для сборной России. Джоэл – спортсмен высокого уровня, обладающий большим потенциалом. Уверены, что он сумеет порадовать всех любителей баскетбола в нашей стране», - отметил статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что клуб довольно давно следил за Джоэлом. «Важно, что он хочет выступать за сборную России и развиваться в качестве игрока ЦСКА. Мы получили баскетболиста, который может выступать на позициях тяжелого форварда и центрового. Его настрой, желание работать, стремление прогрессировать также очень важны. Определенно, Джоэлу понадобится время, чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу после выступлений в NCAA, НБА и G-лиге, чтобы понять требования ЦСКА, но мы здесь, чтобы помочь ему сделать новый шаг. Мы счастливы, что он в нашей команде, и ждем возможности поработать вместе», - подчеркнул Итудис. Сам Джоэл Боломбой, теперь уже центровой ЦСКА, восхищен возможностью присоединиться к клубу армейцев. «С детства я мечтал играть в НБА либо в великой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни. Этот опыт позволит мне многому научиться, вырасти как молодому игроку на площадке и за ее пределами, сделать новый шаг в карьере. Также жду возможности стать частью великой организации, команды, поработать с тренерским штабом», - признался Джоэл.

Просмотров:144 Баскетбольный клуб ЦСКА подписал двухлетний контракт с центровым Джоэлом Боломбоем (24 года, 206 см), который в настоящий момент находится в процессе получения российского гражданства.Боломбой – уроженец украинского Донецка. Вместе с родителями (отец – конголезец, мать – русская) он уехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт. По окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе местной легенды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай». В качестве выпускника Джоэл в среднем набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора, стал игроком года и лучшим обороняющимся баскетболистом конференции, а университетская команда второй сезон кряду пробилась в «мартовское безумие». В 2016-м Боломбой выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером.В течение двух последних сезонов армейский новичок отметился в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в «регулярках» НБА (1,7 очка, 1,5 подбора, 5,1 минуты) и 2 встречи плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). Гораздо больше времени Джоэл провел в G-лиге – 54 матча в составе «Солт-Лейк-Сити Старз» и «Висконсин Херд». Его статистика – 16,4 очка, 11,2 подбора, 1,5 передачи, 0,7 перехвата, 0,9 блок-шота за 33,7 минуты. При этом баскетболист, не славившийся дальним броском в университетские годы, в составе фарм-команд демонстрировал солидные 39,4% реализации трехочковых.«Прежде всего хочу поздравить весь клуб и армейских болельщиков с завершением трансферной кампании. Изменения в составе, по сравнению с предыдущим сезоном, получились небольшими, и это здорово – у нас сохранился костяк команды, которая показывает эффективный и зрелищный баскетбол. Надеемся, новички добавят составу ЦСКА «глубины», а игре – разнообразия. При этом мы сделали все возможное, чтобы провести, как говорят, точечные усиления, укрепить некоторые позиции, создать запас прочности на долгий и сложный сезон. Рад, что наше завершающее приобретение – Джоэл Боломбой – станет полезным игроком не только для ЦСКА, но и, надеюсь, для сборной России. Джоэл – спортсмен высокого уровня, обладающий большим потенциалом. Уверены, что он сумеет порадовать всех любителей баскетбола в нашей стране», - отметил статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что клуб довольно давно следил за Джоэлом.«Важно, что он хочет выступать за сборную России и развиваться в качестве игрока ЦСКА. Мы получили баскетболиста, который может выступать на позициях тяжелого форварда и центрового. Его настрой, желание работать, стремление прогрессировать также очень важны. Определенно, Джоэлу понадобится время, чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу после выступлений в NCAA, НБА и G-лиге, чтобы понять требования ЦСКА, но мы здесь, чтобы помочь ему сделать новый шаг. Мы счастливы, что он в нашей команде, и ждем возможности поработать вместе», - подчеркнул Итудис.Сам Джоэл Боломбой, теперь уже центровой ЦСКА, восхищен возможностью присоединиться к клубу армейцев.«С детства я мечтал играть в НБА либо в великой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни. Этот опыт позволит мне многому научиться, вырасти как молодому игроку на площадке и за ее пределами, сделать новый шаг в карьере. Также жду возможности стать частью великой организации, команды, поработать с тренерским штабом», - признался Джоэл.