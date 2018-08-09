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9 августа 2018, 15:17



Норильские любители «тихой охоты» могут отправиться в маршрут до Косой.

Расписание движения не изменилось. Как и в прошлые годы, автобус будет отправляться от кинодосугового центра «Арктика» по субботам в 9.00 и в 15.00. На всем протяжении пути, следуя до речки Косая и обратно, он будет делать остановки по требованию пассажиров. Отправление в Дудинку — в 9.30 и 15.30 от речки Косая. Стоимость проезда в одну сторону — 24 рубля.

Просмотров:172 С 11 августа по 8 сентября в Дудинке снова будет работать «маршрут выходного дня», который на протяжении пяти лет организуется в период ягодно-грибного сезона администрацией города совместно с муниципальным предприятием «Пассажиравтотранс».Расписание движения не изменилось. Как и в прошлые годы, автобус будет отправляться от кинодосугового центра «Арктика» по субботам в 9.00 и в 15.00. На всем протяжении пути, следуя до речки Косая и обратно, он будет делать остановки по требованию пассажиров. Отправление в Дудинку — в 9.30 и 15.30 от речки Косая. Стоимость проезда в одну сторону — 24 рубля.