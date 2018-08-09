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9 августа 2018, 15:25



Житель Талнаха стал жертвой мошенников при покупке мебели.

Как рассказал потерпевший, по найденному в интернете объявлению он решил купить диван, телевизор, кресло. С этой целью позвонил по указанному номеру в объявлении. Продавец по телефону сказал, что находится за пределами Норильска, вернется через два дня и попросил перечислить на банковскую карту стопроцентную предоплату. Заявитель перечислил 45 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, телефон был недоступен. Сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку, а также оперативные мероприятия, направленные на установление владельца банковской карты и абонентского номера, указанного в объявлении, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Полицейские предупреждают: в любой ситуации, вызывающей даже слабые подозрения, найдите минуту для того, чтобы остановиться и подумать. Посоветуйтесь с родственниками и знакомыми, задавайте вопросы, не давайте обещаниям прибыли и выгодным предложениям злоумышленников проложить дорогу в ваш кошелек. О любых фактах обмана незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел! Даже если вы сами не поддались на уловки злоумышленников, переданная вами информация может помочь избежать беды другим.

Просмотров:182 Накануне в дежурную часть полиции Норильска обратился 27-летний житель Талнаха, который стал жертвой мошенников.Как рассказал потерпевший, по найденному в интернете объявлению он решил купить диван, телевизор, кресло. С этой целью позвонил по указанному номеру в объявлении. Продавец по телефону сказал, что находится за пределами Норильска, вернется через два дня и попросил перечислить на банковскую карту стопроцентную предоплату. Заявитель перечислил 45 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, телефон был недоступен.Сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку, а также оперативные мероприятия, направленные на установление владельца банковской карты и абонентского номера, указанного в объявлении, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские предупреждают: в любой ситуации, вызывающей даже слабые подозрения, найдите минуту для того, чтобы остановиться и подумать. Посоветуйтесь с родственниками и знакомыми, задавайте вопросы, не давайте обещаниям прибыли и выгодным предложениям злоумышленников проложить дорогу в ваш кошелек. О любых фактах обмана незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел! Даже если вы сами не поддались на уловки злоумышленников, переданная вами информация может помочь избежать беды другим.