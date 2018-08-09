Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2018, 16:49



В Норильске будут судить преподавателя–взяточника.

Полицейские установили причастность подозреваемого к 17 подобным эпизодам противоправной деятельности. Таким образом, преподаватель коммерческой организации получил денежные средства на общую сумму свыше 30 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, сообщили в ООД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:199 Преподаватель специальной технической дисциплины в одном из образовательных учреждений дополнительного профессионального образования незаконно получал от слушателей одной из групп денежные средства в размере двух тыс. рублей. Студенты передавали деньги злоумышленнику за указание в итоговой аттестации о сдаче экзамена. При этом слушатели группы фактически экзамен не сдавали.Полицейские установили причастность подозреваемого к 17 подобным эпизодам противоправной деятельности. Таким образом, преподаватель коммерческой организации получил денежные средства на общую сумму свыше 30 тыс. рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, сообщили в ООД ГУ МВД России по Красноярскому краю.