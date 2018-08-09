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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
9 августа 2018, 17:29

Сотрудники норильской компании ООО «Норд-Даймонд», работающие на Новопортовском месторождении, объявили голодовку


Причина голодовки - невыплата заработной платы. Об этом в интервью «Заполярной правде» сообщила жена одного из работников. Женщина рассказала, что несколько человек голодают с 7 августа. На Ямале сотрудники Норд-Даймонд работают на подряде с Газпромом. Родное предприятие задолжало им за несколько месяцев. Переговоры с руководством и бесконечные обещания ни к чему конкретному не привели. Зарплаты как не было, так и нет. К голодающим уже приезжали специалисты Газпрома, уточняли ситуацию. Для них голодовка работников подрядчика стала полной неожиданностью, ведь Газпром свои финансовые обязательства выполняет.
Люди намерены голодать, пока с ними не рассчитаются. Напомним, 3 августа прокуратура Норильска объявила о проведении проверки в отношении Норд-Даймонд. Такое решение было принято после появившейся видеозаписи встречи работников и представителей руководства компании. Кстати, видео было сделано именно на Новопортовском месторождении, но, как выяснилось в ходе проверки и в Норильске работникам компании регулярно задерживают зарплату.

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    Список новостей

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11:33   Сегодня православные христиане отмечают День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 11:30   Элла Памфилова: Впервые почти за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума.
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13:44   В Норильске появилась новая форма мошенничества. Предпринимателям предлагают в преддверии мнимой грядущей проверки обновить «Уголок потребителя». 13:00   Ростуризм рекомендует россиянам, выезжающим за границу, установить мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».
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 7 августа 2018 
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17:26   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июль. 14:13   Норильчан приглашают на фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.
12:16   На набережной Дудинки зажгут огонь дружбы народов. 12:08   Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта направился к постоянному месту дислокации в морской порт Диксон.
11:59   Три года лишения свободы грозит жителю Норильска за хранение синтетического наркотика. 11:51   МФК «Норильский никель», проводящий предсезонные сборы, проведет товарищеские матчи с белорусскими клубами.
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13:49   В Норильске в рамках проекта «#ПриветСосед» общественники проводят благоустройство дворовой территории: покрасили цоколь дома на ул.Талнахской, 27, а также подстанцию во дворе. 13:21   Сегодня в Норильске началась приемка школ к новому учебному году. Первой межведомственная комиссия осмотрела первый корпус школы № 13.
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 3 августа 2018 
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