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9 августа 2018, 17:29



Сотрудники норильской компании ООО «Норд-Даймонд», работающие на Новопортовском месторождении, объявили голодовку

Люди намерены голодать, пока с ними не рассчитаются. Напомним, 3 августа прокуратура Норильска объявила о проведении проверки в отношении Норд-Даймонд. Такое решение было принято после появившейся видеозаписи встречи работников и представителей руководства компании. Кстати, видео было сделано именно на Новопортовском месторождении, но, как выяснилось в ходе проверки и в Норильске работникам компании регулярно задерживают зарплату.

Просмотров:152 Причина голодовки - невыплата заработной платы. Об этом в интервью «Заполярной правде» сообщила жена одного из работников. Женщина рассказала, что несколько человек голодают с 7 августа. На Ямале сотрудники Норд-Даймонд работают на подряде с Газпромом. Родное предприятие задолжало им за несколько месяцев. Переговоры с руководством и бесконечные обещания ни к чему конкретному не привели. Зарплаты как не было, так и нет. К голодающим уже приезжали специалисты Газпрома, уточняли ситуацию. Для них голодовка работников подрядчика стала полной неожиданностью, ведь Газпром свои финансовые обязательства выполняет.Люди намерены голодать, пока с ними не рассчитаются. Напомним, 3 августа прокуратура Норильска объявила о проведении проверки в отношении Норд-Даймонд. Такое решение было принято после появившейся видеозаписи встречи работников и представителей руководства компании. Кстати, видео было сделано именно на Новопортовском месторождении, но, как выяснилось в ходе проверки и в Норильске работникам компании регулярно задерживают зарплату.