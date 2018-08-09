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9 августа 2018, 17:50



Детская площадка во дворе Набережной Урванцева,33 открылась сегодня в Норильске. Двор выбрали сами горожане

Игровой комплекс малыши этого двора ждали давно. Раньше здесь был ростверк, на котором существовала площадка, но с годами она пришла в негодность. Ее демонтировали около двух лет назад. А во время президентских выборов в Норильске проходил опрос горожан, где они называли те дворовые территории, которые им хотелось бы видеть благоустроенными. Лидеры были определены большинством голосов. Так, жители этого микрорайона высказались за детскую площадку во дворе Набережной,33 и за площадку по Набережной,23. Там, к слову, сейчас старое оборудование демонтировано, и в ближайшем будущем тоже установят новый комплекс. До конца сезона новые площадки появятся также на Комсомольской,30, по Орждоникидзе,10 и на Б.Хмельницкого,1. На благоустройство дворов в этом году было запланировано порядка 16 миллионов рублей, которые пойдут на общестроительную подготовку площадок, монтаж поребриков, закупку материалов. Конкретно эта площадка по Набережной, 33 обошлась городскому бюджету в 3,1 миллиона рублей. «По комплектации все площадки различны, потому что к ним предъявляются различные требования по расстановке оборудования, по возрастным ограничениям. С учетом пожеланий горожан и территорий, где планируется разместить городки, они и будут комплектоваться», прокомментировал Николай Жигулин, заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству. Производитель игровых модулей – санкт-петербургская компания «Ксил», которая поставляет детские комплексы по всей России.

Просмотров:138 На новой площадке установлена масса модулей, рассчитанных на деток от трех до 12 лет, то есть такой комплекс будет по душе и самым маленьким, и подросткам. Покрытие на площадке прорезиненное, специальное, которое хорошо зарекомендовало себя на других площадках: оно удобно в эксплуатации и в ремонте. В дальнейшем планируется использовать его на всех детских городках.Игровой комплекс малыши этого двора ждали давно. Раньше здесь был ростверк, на котором существовала площадка, но с годами она пришла в негодность. Ее демонтировали около двух лет назад. А во время президентских выборов в Норильске проходил опрос горожан, где они называли те дворовые территории, которые им хотелось бы видеть благоустроенными. Лидеры были определены большинством голосов. Так, жители этого микрорайона высказались за детскую площадку во дворе Набережной,33 и за площадку по Набережной,23. Там, к слову, сейчас старое оборудование демонтировано, и в ближайшем будущем тоже установят новый комплекс. До конца сезона новые площадки появятся также на Комсомольской,30, по Орждоникидзе,10 и на Б.Хмельницкого,1.На благоустройство дворов в этом году было запланировано порядка 16 миллионов рублей, которые пойдут на общестроительную подготовку площадок, монтаж поребриков, закупку материалов. Конкретно эта площадка по Набережной, 33 обошлась городскому бюджету в 3,1 миллиона рублей.«По комплектации все площадки различны, потому что к ним предъявляются различные требования по расстановке оборудования, по возрастным ограничениям. С учетом пожеланий горожан и территорий, где планируется разместить городки, они и будут комплектоваться», прокомментировал Николай Жигулин, заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству.Производитель игровых модулей – санкт-петербургская компания «Ксил», которая поставляет детские комплексы по всей России.