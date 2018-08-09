Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 августа 2018, 17:59



Норильскому строителю сегодня исполняется 16 лет

На облицованном черным гранитом постаменте - доска с надписью: «Строителям Норильска. Их мужеству и жизненной силе». Этот монумент носит статус памятника искусства местного значения. Его авторы - архитекторы Александр Соболев и Ирина Соболева, скульптор Вячеслав Мелихов. Натурщиком выступал норильский студент.

Просмотров:110 Памятник строителям Норильска открылся возле здания кинотеатра «Родина» 9 августа 2002 года. Фигура высотой в 3,6 метра была установлена в честь всех, кто возводил наш города. В руках строитель держит кирпич и мастерок, достраивая символическую арку.На облицованном черным гранитом постаменте - доска с надписью: «Строителям Норильска. Их мужеству и жизненной силе». Этот монумент носит статус памятника искусства местного значения. Его авторы - архитекторы Александр Соболев и Ирина Соболева, скульптор Вячеслав Мелихов. Натурщиком выступал норильский студент.