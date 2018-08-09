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9 августа 2018, 18:49



Сегодня норильские молодогвардейцы приступили к чистке мемориальных досок

Александр Перевозников, один из активистов МГЕР, считает, что такие акции необходимы. Об исторической памяти города должно беспокоиться молодое поколение. Мемориальная доска — плита, увековечивающая память о знаменитом человеке или событии. Устанавливаются на зданиях, в которых проживала или работала знаменитая персона. «Мемориальные доски - это дань памяти людям, которые жили здесь, строили город, создавали его. Наша задача – заботиться о сохранении их памяти». Первая мемориальная доска появилась в апреле 1976 года на жилом доме Завенягина, 1 - посвящена А.П. Завенягину. Последняя размещена накануне дня города на фасаде дома № 31 на ул.Октябрьской (Управление материально-технического снабжения ЗФ "Норникеля") - Василию Ксинтарису.

Просмотров:86 Волонтеры-молодогвардейцы составили маршрутную карту, своего рода техническое задание для себя, и отправились в первую очередь на центральную улицу города. В Норильске свыше 50 мемориальных досок. Молодогвардейцы отмоют их все, демонстрируя, таким образом, пример более младшему поколению. Может, кому-то такое объяснение покажется пафосным, но именно личный пример является лучшим методом убеждения.Александр Перевозников, один из активистов МГЕР, считает, что такие акции необходимы. Об исторической памяти города должно беспокоиться молодое поколение. Мемориальная доска — плита, увековечивающая память о знаменитом человеке или событии. Устанавливаются на зданиях, в которых проживала или работала знаменитая персона. «Мемориальные доски - это дань памяти людям, которые жили здесь, строили город, создавали его. Наша задача – заботиться о сохранении их памяти».Первая мемориальная доска появилась в апреле 1976 года на жилом доме Завенягина, 1 - посвящена А.П. Завенягину. Последняя размещена накануне дня города на фасаде дома № 31 на ул.Октябрьской (Управление материально-технического снабжения ЗФ "Норникеля") - Василию Ксинтарису.