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10 августа 2018, 12:46



В Норильске объявлен фотоконкурс «Ягодный сезон – 2018».

Главная цель фотоконкурса - привлечение внимания жителей к природным богатствам нашей территории и создание благоприятных условий для популяризации традиции сбора северной ягоды. В рамках конкурса также подведут итоги фестиваля с помощью художественных средств фотографии, а по его итогам выявят талантливых любителей в области фотоискусства и поощрят профессионалов. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие норильчане старше 14 лет. Снимки должны быть сделаны лично автором в 2018 году. Место съемки географически ограничено пределами полуострова Таймыр. Фотоконкурс проводится в двух категориях «Профессионал» и «Любитель» в следующих номинациях: «Природное чудо» (оригинальный сюжет с ягодой в естественной среде произрастания, ягода необычной формы, неожиданный ракурс съемки ягоды и т.п.); «Натюрморт» (художественная постановка композиции из ягод); «Семейное лукошко» (семейный портрет с ягодным урожаем). Прием заявок и работ будет проводиться оргкомитетом в рабочие дни с 01.09.2018 по 10.10.2018 включительно в ГЦК по адресу: город Норильск, ул. Орджоникидзе, 15, тел. 22-60-39. Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками. С Положением о фотоконкурсе «Ягодный сезон – 2018» можно ознакомиться на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Культура», подраздел «Конкурсы».

Просмотров:173 Прием заявок и творческих работ на участие в фотоконкурсе «Ягодный сезон – 2018» начнется 1 сентября. Проводится конкурс в рамках Фестиваля северной ягоды, а организатором выступает Городской центр культуры.Главная цель фотоконкурса - привлечение внимания жителей к природным богатствам нашей территории и создание благоприятных условий для популяризации традиции сбора северной ягоды. В рамках конкурса также подведут итоги фестиваля с помощью художественных средств фотографии, а по его итогам выявят талантливых любителей в области фотоискусства и поощрят профессионалов.К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие норильчане старше 14 лет. Снимки должны быть сделаны лично автором в 2018 году. Место съемки географически ограничено пределами полуострова Таймыр.Фотоконкурс проводится в двух категориях «Профессионал» и «Любитель» в следующих номинациях:«Природное чудо» (оригинальный сюжет с ягодой в естественной среде произрастания, ягода необычной формы, неожиданный ракурс съемки ягоды и т.п.);«Натюрморт» (художественная постановка композиции из ягод);«Семейное лукошко» (семейный портрет с ягодным урожаем).Прием заявок и работ будет проводиться оргкомитетом в рабочие дни с 01.09.2018 по 10.10.2018 включительно в ГЦК по адресу: город Норильск, ул. Орджоникидзе, 15, тел. 22-60-39.Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными подарками.С Положением о фотоконкурсе «Ягодный сезон – 2018» можно ознакомиться на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Культура», подраздел «Конкурсы».