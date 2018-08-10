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10 августа 2018, 12:54



Мобильные морги появятся в поселках Таймыра.

Контракт на поставку был заключен с организацией «Завод модульно-мобильных зданий» 17 июля. Сумма контракта — 5 миллионов 400 тысяч рублей. Стоимость приобретения и доставки одного модуля составляет порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, сооружение представляет собой модульный вагончик на полозьях, снабженный необходимым оборудованием для хранения тел усопших, выполнения патологоанатомического освидетельствования и проведения обрядовых действий. Все три объекта уже изготовлены. После комплектации требуемым медицинским оборудованием мобильные морги будут транспортированы рекой из Красноярска в Дудинку. Первым поселком, оборудованным мобильным моргом, станет Хантайское Озеро, доставить туда модульное здание планируется этой осенью.

Просмотров:144 Мобильные автономные морги администрация Дудинки закупила для поселков Усть-Авам, Волочанка и Хантайское Озеро. Эти населенные пункты расположены в тундре и удалены от Дудинки на расстояние от 280 до 340 км и остро нуждаются в специализированных помещениях для проведения судебно-медицинской экспертизы. Отсутствие таковых, а также особенности транспортной схемы пассажирских и грузовых перевозок вынуждали сельчан производить захоронения без соответствующего заключения специалиста, сообщает пресс-служба администрации Дудинки.Контракт на поставку был заключен с организацией «Завод модульно-мобильных зданий» 17 июля. Сумма контракта — 5 миллионов 400 тысяч рублей. Стоимость приобретения и доставки одного модуля составляет порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей.Согласно техническому заданию, сооружение представляет собой модульный вагончик на полозьях, снабженный необходимым оборудованием для хранения тел усопших, выполнения патологоанатомического освидетельствования и проведения обрядовых действий. Все три объекта уже изготовлены. После комплектации требуемым медицинским оборудованием мобильные морги будут транспортированы рекой из Красноярска в Дудинку. Первым поселком, оборудованным мобильным моргом, станет Хантайское Озеро, доставить туда модульное здание планируется этой осенью.