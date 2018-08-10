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10 августа 2018, 13:04



Жителям Норильска и Дудинки станет проще выбирать жилье для переезда на материк.

Условие о приобретении жилых помещений в домах, срок возведения которых не должен превышать пяти лет после ввода в эксплуатацию, в новой редакции документа исключено. Это позволит избежать ситуации, когда переселенцы из Норильска и Дудинки хотели бы получить субсидию на приобретение жилья в отдельных районах Красноярского края, но не могли этого сделать из-за ограниченности или отсутствия там нового жилого фонда. Программа переселения действует в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем», подписанного в августе 2010 года Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Норильск. Отметим, в 2017 году субсидии на приобретение жилья получили 652 семьи из Норильска и Дудинки на общую сумму более 940 млн рублей. В 2018 году свидетельства на предоставление субсидии уже получили 676 семей на сумму 1 млрд 93 млн рублей.

Просмотров:143 Изменения, внесенные в государственную программу «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», касаются граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в частности Норильска и Дудинки.Условие о приобретении жилых помещений в домах, срок возведения которых не должен превышать пяти лет после ввода в эксплуатацию, в новой редакции документа исключено. Это позволит избежать ситуации, когда переселенцы из Норильска и Дудинки хотели бы получить субсидию на приобретение жилья в отдельных районах Красноярского края, но не могли этого сделать из-за ограниченности или отсутствия там нового жилого фонда.Программа переселения действует в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем», подписанного в августе 2010 года Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Норильск.Отметим, в 2017 году субсидии на приобретение жилья получили 652 семьи из Норильска и Дудинки на общую сумму более 940 млн рублей. В 2018 году свидетельства на предоставление субсидии уже получили 676 семей на сумму 1 млрд 93 млн рублей.