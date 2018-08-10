Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 августа 2018, 13:30



Норильск приглашает медиков и педагогов. Специалистов дефицитных для города профессий ждут рабочие места, жилье и подъемные.

Участниками программы могут стать работники как прибывшие по приглашению учреждений из других местностей на территорию города, так и приглашенные работники в возрасте до 30 лет, которые либо зарегистрированы на территории Норильска и в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности возвращаются обратно на Север, либо получили образование в учебных заведениях, расположенных на территории города Норильска, и еще не работали по специальности. Кроме того, в программе могут участвовать приглашенные работники из числа лиц, получивших временное убежище на территории Российской Федерации и обладающие дефицитными специальностями. На сегодняшний день городу нужны специалисты по 91 медицинским и педагогическим специальностям. Девять учреждений здравоохранения готовы принять на работу более 200 специалистов. А образовательные учреждения Норильска готовы трудоустроить около 30 педагогов. Полную информацию об условиях реализации программы, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на сайте города Норильска www.norilsk-city.ru, вкладка «Привлечение персонала», или обратиться в управление по персоналу администрации города Норильска, контактный номер телефона 43-71-30 (добавочные номера 1173, 1174, 1175, 1176).

Просмотров:186 Муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» была создана для решения проблемы нехватки врачей и педагогов.Участниками программы могут стать работники как прибывшие по приглашению учреждений из других местностей на территорию города, так и приглашенные работники в возрасте до 30 лет, которые либо зарегистрированы на территории Норильска и в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности возвращаются обратно на Север, либо получили образование в учебных заведениях, расположенных на территории города Норильска, и еще не работали по специальности. Кроме того, в программе могут участвовать приглашенные работники из числа лиц, получивших временное убежище на территории Российской Федерации и обладающие дефицитными специальностями.На сегодняшний день городу нужны специалисты по 91 медицинским и педагогическим специальностям. Девять учреждений здравоохранения готовы принять на работу более 200 специалистов. А образовательные учреждения Норильска готовы трудоустроить около 30 педагогов.Полную информацию об условиях реализации программы, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на сайте города Норильска www.norilsk-city.ru, вкладка «Привлечение персонала», или обратиться в управление по персоналу администрации города Норильска, контактный номер телефона 43-71-30 (добавочные номера 1173, 1174, 1175, 1176).