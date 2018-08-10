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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:28 Тошевцы из школы-интерната № 2 отметили Международный день коренных народов мира
14:27 Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу.
13:30 Норильск приглашает медиков и педагогов. Специалистов дефицитных для города профессий ждут рабочие места, жилье и подъемные.
13:04 Жителям Норильска и Дудинки станет проще выбирать жилье для переезда на материк.
12:54 Мобильные морги появятся в поселках Таймыра.
12:46 В Норильске объявлен фотоконкурс «Ягодный сезон – 2018».
18:49 Сегодня норильские молодогвардейцы приступили к чистке мемориальных досок.
17:59 Норильскому строителю сегодня исполняется 16 лет.
17:50 Детская площадка во дворе дома на Набережной Урванцева, 33, открылась сегодня в Норильске. Двор выбрали сами горожане.
17:29 Сотрудники норильской компании ООО «Норд-Даймонд», работающие на Новопортовском месторождении, объявили голодовку.
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