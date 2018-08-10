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10 августа 2018, 14:27



Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу.

По итогам тура с 27 очками в активе продолжает лидировать «Туран». На втором месте идет «Строитель», у которого 25 очков. Третье место делят между собой «Юлдыз» и «Алания» - у них по 22 очка. Замыкают турнирную таблицу набравшие по одному очку «Шахтер» и «Химик». Напомним, в чемпионате города участвуют 16 команд, которые выявят сильнейших по итогам одного круга, то есть 15 игр. При этом следующий, 11-й тур, стартует в воскресенье, 12 августа. А уже завтра, 11 августа, пройдут игры 1/8 финала Кубка Норильска.

Просмотров:115 В десятом туре СКГМИ без особых проблем обыграл «Масаллы» - 6:1, «Алания» разобралась с «Алиабадом» - 8:1, а «Шахтер» пал под натиском «Турана» - 0:9. Первую победу одержал «Мотор», который взял вверх над «Химиком» - 5:2. «Строитель» забил четыре безответных мяча «ДинРему», с таким же счетом «Юлдыз» выиграл у «Обогатителя». Главной неожиданностью тура стало крупное поражение одного из лидеров: «Океан» крупно уступил «Механику» - 2:6. Встреча между «Металлистом Сибири» и «Транспортником» была перенесена.По итогам тура с 27 очками в активе продолжает лидировать «Туран». На втором месте идет «Строитель», у которого 25 очков. Третье место делят между собой «Юлдыз» и «Алания» - у них по 22 очка. Замыкают турнирную таблицу набравшие по одному очку «Шахтер» и «Химик».Напомним, в чемпионате города участвуют 16 команд, которые выявят сильнейших по итогам одного круга, то есть 15 игр. При этом следующий, 11-й тур, стартует в воскресенье, 12 августа. А уже завтра, 11 августа, пройдут игры 1/8 финала Кубка Норильска.