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10 августа 2018, 16:28



Тошевцы из школы-интерната № 2 отметили Международный день коренных народов мира

О тонкостях изготовления кулонов и куколок из меха оленя, бисера и кожи им рассказала сотрудник интерната Анна Жданова. Молодая мастерица, по происхождению ненка из села Потапово на Енисее, она постигала премудрость изготовления изделий у своих бабушек. Несколько лет преподавала в кружке в столице Таймыра. Сейчас решила поделиться своими знаниями с детьми в интернате. Она также рассказала тошевцам об основных этносах, проживающих на Таймыре, уникальности одежды северян, познакомила с национальными орнаментами и видами мехов, которые используют тундровики. Участники мастер-класса, создавшие своим руками северные сувениры, решили подарить их своим друзьям и близким.

Просмотров:79 Ребята, которые до 17 августа будут наводить чистоту в интернате в составе трудового отряда, успевают интересно проводить свободное время. В честь Дня коренных народов, который в Дудинке отметят завтра, они приняли участие в мастер-классе по изготовлению северных сувениров.О тонкостях изготовления кулонов и куколок из меха оленя, бисера и кожи им рассказала сотрудник интерната Анна Жданова. Молодая мастерица, по происхождению ненка из села Потапово на Енисее, она постигала премудрость изготовления изделий у своих бабушек. Несколько лет преподавала в кружке в столице Таймыра. Сейчас решила поделиться своими знаниями с детьми в интернате. Она также рассказала тошевцам об основных этносах, проживающих на Таймыре, уникальности одежды северян, познакомила с национальными орнаментами и видами мехов, которые используют тундровики.Участники мастер-класса, создавшие своим руками северные сувениры, решили подарить их своим друзьям и близким.