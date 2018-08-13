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13 августа 2018, 10:50



Победа + ничья. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграл два контрольных матча с белорусскими клубами.

11 августа норильчанам противостоял действующий чемпион Республики Беларусь - МФК «Лидсельмаш». Заполярный клуб дважды выходил вперед усилиями Будина и Сытина, но соперник боролся до конца. На последних минутах матча «Лидсельмаш» смог-таки сравнять счет - 2:2. Главный тренер МФК «Норильский никель», комментируя итоги контрольных матчей, отметил, что эти игры - очередной этап подготовки. «Ребятам была поставлена конкретная задача, они старались ее выполнить. В плане отношения к игре вопросов к игрокам нет. Сейчас мы переходим к той фазе, когда будем отрабатывать взаимодействие игроков в четверках, стандартные положения. Каждый следующий матч будет давать нам ту пищу для размышлений, которая нам необходима для дальнейшей работы», - подчеркнул тренер. После встреч с белорусами команда продолжит работу на сборах. Впереди еще одна контрольная игра перед поездкой на Кубок Урала. Все направлено на то, чтобы подойти к старту чемпионата во всеоружии, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:177 Поединки прошли в минском спорткомплексе «МАПИД». 10-го августа подопечные Александра Соколова встречались с ФК «Дорожник». Игра с самым титулованным клубом Беларуси сложилась успешно - норильчане выиграли со счетом 5:4. Голами отметились: Канивец, Сытин, Герасимов, автогол и Сучилин.11 августа норильчанам противостоял действующий чемпион Республики Беларусь - МФК «Лидсельмаш». Заполярный клуб дважды выходил вперед усилиями Будина и Сытина, но соперник боролся до конца. На последних минутах матча «Лидсельмаш» смог-таки сравнять счет - 2:2.Главный тренер МФК «Норильский никель», комментируя итоги контрольных матчей, отметил, что эти игры - очередной этап подготовки.«Ребятам была поставлена конкретная задача, они старались ее выполнить. В плане отношения к игре вопросов к игрокам нет. Сейчас мы переходим к той фазе, когда будем отрабатывать взаимодействие игроков в четверках, стандартные положения. Каждый следующий матч будет давать нам ту пищу для размышлений, которая нам необходима для дальнейшей работы», - подчеркнул тренер.После встреч с белорусами команда продолжит работу на сборах. Впереди еще одна контрольная игра перед поездкой на Кубок Урала. Все направлено на то, чтобы подойти к старту чемпионата во всеоружии, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.