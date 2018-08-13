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13 августа 2018, 11:19



Около 800 рабочих требуется на предприятия Красноярского края, реализующие инвестиционные проекты.

В частности, работодателям требуются водители автомобилей категорий С, Е, операторы установок и линий обработки пиломатериалов, бурильщики, мотористы, станочники деревообрабатывающих станков, рыбоводы и др. По должностям служащих имеются предложения для инженеров, геологов, энергетиков. "Экономика края испытывает определенную кадровую потребность в связи с реализацией значительного числа инвестиционных проектов. Сотрудники требуются для работы в сельском и лесном хозяйстве, добывающей промышленности, на строительстве объектов. Благодаря межтерриториальному взаимодействию служба занятости помогает жителям края трудоустроиться на любой из этих проектов вне зависимости от места проживания гражданина», – приводит НИА-Карсноярск слова руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктора Новикова. В 2018 году службы занятости трудоустроили на предприятия, реализующие инвестиционные проекты, более 650 граждан. Всего с помощью центров занятости варианты постоянной или временной занятости нашли свыше 56 тысяч человек, 55% из них – в течение 10 дней после обращения. Край удерживает один из минимальных в Сибири уровней безработицы, 0,9%. Наиболее востребованы кадры в сферах строительства, обрабатывающих производств, торговли. Ознакомиться с вакансиями предприятий края можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, портале «Работа в России» и в ближайшем центре занятости населения.

Просмотров:224 Кадровая потребность с начала текущего года выросла почти на 10 процентов, и сегодня на предприятиях, реализующих в крае инвестиционные проекты, открыто около 800 вакансий. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие, сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края.В частности, работодателям требуются водители автомобилей категорий С, Е, операторы установок и линий обработки пиломатериалов, бурильщики, мотористы, станочники деревообрабатывающих станков, рыбоводы и др. По должностям служащих имеются предложения для инженеров, геологов, энергетиков."Экономика края испытывает определенную кадровую потребность в связи с реализацией значительного числа инвестиционных проектов. Сотрудники требуются для работы в сельском и лесном хозяйстве, добывающей промышленности, на строительстве объектов. Благодаря межтерриториальному взаимодействию служба занятости помогает жителям края трудоустроиться на любой из этих проектов вне зависимости от места проживания гражданина», – приводит НИА-Карсноярск слова руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктора Новикова.В 2018 году службы занятости трудоустроили на предприятия, реализующие инвестиционные проекты, более 650 граждан. Всего с помощью центров занятости варианты постоянной или временной занятости нашли свыше 56 тысяч человек, 55% из них – в течение 10 дней после обращения. Край удерживает один из минимальных в Сибири уровней безработицы, 0,9%. Наиболее востребованы кадры в сферах строительства, обрабатывающих производств, торговли.Ознакомиться с вакансиями предприятий края можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, портале «Работа в России» и в ближайшем центре занятости населения.