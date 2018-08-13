Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 августа 2018, 12:00



До 20 лет тюрьмы грозит четверым участникам ОПГ, занимавшимся продажей наркотиков через интернет-магазины в Норильске.

В ходе расследования было установлено, что с декабря 2017-го по февраль 2018 года четверо норильчан, приняв предложение неустановленных лиц, использующих в сети «Интернет» ник-неймы, вошли в состав организованной преступной группы и участвовали в незаконном сбыте наркотиков. Установить организатора преступной группировки, который обеспечивал поставку крупных партий наркотических средств в город Норильск, пока не удалось. Посредством интернет-переписки, используя анонимный ник-нейм, он сообщал подозреваемым места тайников-закладок крупных партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего сбыта. Организатор координировал и направлял деятельность участников группы, а также получал отчеты от них о месторасположении тайников-закладок, выполненных ими на территории г. Норильска. Несмотря на конспирацию, которой придерживались преступники, оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Норильску, удалось установить их и задержать. В ходе расследования из незаконного оборота было изъято 19,848 грамма синтетического наркотического средства и 54,720 наркотического средства «метилэфедрон», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Обвинение четверым жителям Норильска предъявлено по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

Просмотров:214 Уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся продажей синтетических наркотиков посредством интернет-магазинов, следователи отдела МВД России по г. Норильску направили в суд.В ходе расследования было установлено, что с декабря 2017-го по февраль 2018 года четверо норильчан, приняв предложение неустановленных лиц, использующих в сети «Интернет» ник-неймы, вошли в состав организованной преступной группы и участвовали в незаконном сбыте наркотиков.Установить организатора преступной группировки, который обеспечивал поставку крупных партий наркотических средств в город Норильск, пока не удалось. Посредством интернет-переписки, используя анонимный ник-нейм, он сообщал подозреваемым места тайников-закладок крупных партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего сбыта. Организатор координировал и направлял деятельность участников группы, а также получал отчеты от них о месторасположении тайников-закладок, выполненных ими на территории г. Норильска.Несмотря на конспирацию, которой придерживались преступники, оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Норильску, удалось установить их и задержать. В ходе расследования из незаконного оборота было изъято 19,848 грамма синтетического наркотического средства и 54,720 наркотического средства «метилэфедрон», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Обвинение четверым жителям Норильска предъявлено по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.