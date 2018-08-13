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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:19 В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу.
18:58 732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38 Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу.
16:17 Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
13:11 Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2.
12:57 Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.
12:51 На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира.
12:37 Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.
12:23 В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а.
12:10 Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.
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