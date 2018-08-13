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13 августа 2018, 12:10



Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.

Основная цель данной кампании - укрепление доверия граждан, мониторинг и объективная оценка деятельности органов внутренних дел, повышение открытости и доступности полиции, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В ходе проверки он обратил внимание на материально-техническое оснащение пунктов, наличие наглядной информации для посетителей, ведение документации и книг отзывов. Председатель пообщался с участковыми уполномоченными полиции, проанализировал отзывы посетителей о вежливости и корректности стражей порядка. Особое внимание уделил техническому и санитарному состоянию служебных помещений. По итогам проверки Юрий Кононченко оценил работу помещения участковых пунктов полиции и пожелал стражам порядка успехов в дальнейшей службе, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:184 Работу участковых уполномоченных полиции первый заместитель Общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Юрий Кононченко проверил в рамках общероссийской кампании «Гражданин и полиция».Основная цель данной кампании - укрепление доверия граждан, мониторинг и объективная оценка деятельности органов внутренних дел, повышение открытости и доступности полиции, в том числе для людей с ограниченными возможностями.В ходе проверки он обратил внимание на материально-техническое оснащение пунктов, наличие наглядной информации для посетителей, ведение документации и книг отзывов. Председатель пообщался с участковыми уполномоченными полиции, проанализировал отзывы посетителей о вежливости и корректности стражей порядка. Особое внимание уделил техническому и санитарному состоянию служебных помещений.По итогам проверки Юрий Кононченко оценил работу помещения участковых пунктов полиции и пожелал стражам порядка успехов в дальнейшей службе, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.